تفتيح البشرة وإزالة حب الشباب في الحجر على طريقة النجمة هايدن بانتيار

من المشاكل التي يمكن أن تصاب بها البشرة خلال الحجر المنزلي هي التصبغات وحب الشباب. ونظراً الى توافر الوقت الكافي لـ العناية بالبشرة في الحجر، بإمكانك تحضير أفضل الخلطات الطبيعية من مكونات موجودة في مطبخك، وهي كفيلة بمعالجة الكثير من الشوائب الموجودة على البشرة. فإذا كنت تعانين من حب الشباب والتصبغات والبقع الداكنة، سنعرفك الى أفضل خلطة طبيعية تستخدمها النجمة هايدن بانتيار Hayden Panettiere.



طريقة تحضير وتطبيق الخلطة

اخلطي ملعقتين كبيرتين من كريم الحامض sour cream، وملعقتين أخريين من العسل الطبيعي، وملعقة كبيرة من خل التفاح، وملعقة أخرى من عصير الليمون الطازج. اخلطي المكونات الى أن تصبح متجانسة. اغسلي وجهك بالماء الدافئ ومدي الخليط عليه واتركيه لمدة 20 دقيقة، من ثم شطفيه بالماء البارد. طبقي هذه الخلطة مرتين في الأسبوع.



فوائد كريم الحامض للبشرة

يحتوي كريم الحامض على حمض اللاكتيك، وهو مقشر طبيعي للبشرة، حيث يعمل على التخلص من خلايا الجلد الميت ويساهم في تبييض وتفتيح البشرة، كما يعزز إنتاج الكولاجين في الجلد. فضلاً عن ذلك، يساعد كريم الحامض في ترطيب البشرة الجافة، ومكافحة شيخوخة البشرة والحد من التجاعيد والخطوط الدقيقة.

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فوائد العسل للبشرة

يعمل العسل على تنظيف مسام البشرة نظراً الى احتوائه على الأنزيمات وامتلاكه خصائص مضادة للجراثيم تمنع تراكم البكتيريا على سطح البشرة. إضافة الى ذلك، يُعدّ العسل مقشراً فعالاً للبشرة، فهو يشتمل على مواد مضادة للأكسدة وأنزيمات تساعد في تطهير البشرة وتغذيها وتعزيز صحة وجمال مظهرها. يعالج العسل أيضاً، حب الشباب والندوب من خلال تنظيف البشرة من البكتيريا المؤدية لظهور البثور. وبفضل احتوائه على المركبات المضادة للالتهابات والجراثيم، يقلل العسل من ظهور الندوب والكدمات على البشرة. والأهم من ذلك، يشتمل العسل على مضادات الأكسدة، التي تحارب شيخوخة البشرة، وتقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، فيشد البشرة ويعيد إليها الشباب والإشراقة.

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