شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طرق علاج التهاب جفون العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب جفون العين من الأمراض الشائعة خلال فصل الربيع نتيجة تقلبات الجو في هذا الوقت، والجفون هي ثنايا الجلد التي تغطي عينيك وتحميها من والإصابات، تحتوي الجفون أيضًا على رموش وهى بصيلات شعر منحنية قصيرة على حافة الجفون، تحتوي هذه البصيلات على غدد زيتية يمكن أن تصبح هذه الغدد الزيتية مسدودة أو متهيجة في بعض الأحيان مما قد يؤدي إلى بعض اضطرابات الجفن يُعرف أحد هذه الاضطرابات باسم التهاب الجفن وفقا لما ذكه موقع healthline .

أسباب التهاب الجفن

لا يمكن دائمًا تحديد السبب الدقيق لالتهاب الجفن ولكن عوامل مختلفة قد تزيد من خطر الإصابة بالتهاب الجفن، على سبيل المثال قد يكون لديك خطر أكبر إذا كان لدى الشخص أيضًا قشرة على فروة الرأس أو الحاجبين من الممكن أيضًا أن يكون نتيجة لرد فعل تحسسي تجاه الماكياج أو مستحضرات التجميل الأخرى التي توضع حول العين مما يؤدي إلى التهاب الجفن.

هذه ليست الأسباب المحتملة الوحيدة تشمل الأسباب الأخرى أو عوامل الخطر لالتهاب الجفن ما يلي:

عدوى بكتيرية، الآثار الجانبية للأدوية، خلل في الغدة الزيتية.

أنواع التهاب الجفن

هناك نوعان من التهاب الجفن يحدث التهاب العين الأمامي من خارج العين حيث توجد الرموش، الرأس أو الحاجبين وردود الفعل التحسسية في العيني يمكن أن تسبب التهاب الجفن الأمامي.

فيما يحدث التهاب الجفن الخلفي على الحافة الداخلية للجفون الأقرب للعين عادة ما تتسبب الغدة الزيتية التي يوجد بها خلل خلف بصيلات الرموش في حدوث هذا النوع من الالتهاب.

أعراض التهاب الجفن

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عادة ما يكون التهاب الجفن ملحوظًا لأنه يمكن أن يهيج العينين وربما يؤثر على الرؤية تشمل أعراض الالتهاب حكة في الجفون، تورم الجفون، جفون حمراء أو ملتهبة، إحساس حارق في العينين، الجفون الدهنية، شعور بوجود شيء ما في العين، عيون حمراء، عيون دامعة، حساسية للضوء

علاج التهاب الجفن

يمكن لغسل العين ووضع كمادة دافئة أن يقلل الالتهاب اعتمادًا على شدة الالتهاب وما إذا كان الالتهاب ناتجًا عن عدوى وقد يحتاج التهاب الجفون الى ادوية وطرق علاج أخرى

علاج الستيرويد

إذا لم يكن الشخص مصاب بعدوى في الجفن فقد يصف الطبيب المنشطات أو قطرات العين أو المرهم لتقليل الالتهاب قد يصف الطبيب أيضًا قطرات تشحيم للعين لإيقاف التهيج الناتج عن جفاف العين.

المضادات الحيوية

قد تعالج دورة المضادات الحيوية عدوى الجفن بشكل فعال يمكن للطبيب أن يصف دواء مضاد حيوي في شكل حبوب أو مرهم أو قطرة سائلة غالبًا ما يصف الأطباء القطرات عندما تنتشر العدوى خارج الجفن.

المضاعفات المحتملة لالتهاب الجفن

يعد فقدان الرموش من المضاعفات المحتملة لالتهاب الجفن يحدث هذا بسبب ندبات بصيلات الشعر مما قد يجعل الرموش تنمو بشكل غير صحيح، الندوب الواسعة يمكن أن تمنع نمو الرموش.

يمكن أن يكون التهاب الجفن مزعجًا ومؤلمًا ويمكن اتخاذ تدابير لتقليل خطر الالتهاب، فيجب التأكد من غسل الوجه بانتظام يشمل ذلك إزالة مكياج العين والوجه قبل النوم، وعدم لمس العينين بأيد متسخة وعدم فرك الجفون، ففرك العينين يمكن أن ينشر العدوى الموجوده، كما يساعد التحكم في قشرة الرأس أيضًا على تقليل الالتهاب.