شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب ضيق التنفس عديدة أبرزها السمنة وأمراض القلب والأنيميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضيق التنفس يعد من الأمراض التي يتعرض للإصابة بها الكثيرون، ويكون ناتجا عن الإصابة بنزلات البرد الشديدة أو الانفلونزا، أو أمراض أخرى، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أسباب الإصابة بضيق التنفس وفقا لموقع "WEBMED".

أوضح التقرير، أن بعض الأشخاص يتعرضون للإصابة بضيق التنفس بعد قيامهم بأي نشاط أو مجهود، وهذا الأمر يعد طبيعيا، إلا في حالة التعرض لعدم القدرة علي التقاط النفس.

وأشار التقرير، أن ضيق التنفس ينقسم إلي نوعين وهما الحاد، والمزمن، ومن ضمن أسباب التعرض لضيق التنفس التالي:

-يتعرض بعض الأشخاص المصابين بالانسداد الرئوي إلي الإصابة بضيق التنفس، ويجع السبب إلي عدم تدفق الهواء إلي الرئتين، ويصاحب هذا المرض السعال الشديد، والبلغم وصدور صوت من الصدر.

-أوضحت العديد من التقارير الطبية، أن مرضي الربو يتعرضون أيضا للإصابة بضيق التنفس عندما يصابون بالنوبات الربوية، ويكون السبب ضيق في الشعب الهوائية التي تتسبب في الإصابة بضيق التنفس.

-أشار التقرير، أن مرضي القلب، يتعرضون للإصابة بالذبحة الصدرية ومن ضمن أعراضها الشعور بضيق التنفس الشديد، ويصاحبها أيضا ألم شديد في الكتفين والذراعين.

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-أكد التقرير، أن مرضي انسداد الشريان التاجي أيضا يتعرضون للشعور بضيق شديد في التنفس أي ضيق التنفس، وهذا العرض يعد من أشد الأعراض التي يتعرض لها هؤلاء المرضي ويجب توخي الحذر في حالة الإصابة به.

-مرضي الأنيميا أو فقر الدم أيضا من الأشخاص المعرضون للإصابة بضيق التنفس، ولذا يجب عليهم علاج هذا الأمر تجنبا للإصابة بالمضاعفات.

-وأشار التقرير، أن عند تعرض الشخص للإصابة بالتوتر والنفسي أو الضغط النفسي، فهذا الأمر يعرضه للإصابة بضيق التنفس، وهذا الأمر يعد من الأمور التي يجب علاجها علي الفور عن طريق تهدئه النفس، والابتعاد عن الأمور التي تتسبب في الشعور بالتوتر والقلق الضغط النفسي.

-وتعد فترة الحمل من الفترات التي تتعرض خلالها النساء لضيق في التنفس، وخاصة في أواخر هذه الفترة الحرجة.

-ومن ضمن الأسباب المؤدية للإصابة بضيق التنفس أيضا زيادة الوزن أي السمنة، فتراكم الدهون في الجسم تتسبب في هذا العرض.