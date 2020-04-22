شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض الإصابة بتليف الرحم وأسباب الإصابة به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تليف الرحم من الامراض الخطيرة التي تتعرض لها عدد كبير من السيدات وهى ورم ليفى عبارة عن نمو غير طبيعى في الرحم، مما يؤثر على صحة الجسم ويسبب ألما شديدا وعدم القدرة على بذل مجهود، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فإن أعراض تليف الرحم هي:

أعراض تليف الرحم

1:ألم شديد في الحوض وأسفل الظهر.

2:نزيف شديد بين فترات الدورة الشهرية.

3:تشنجات في الحيض.

4:الحاجة الشديدة للتبول نتيجة الضغط على المثانة.

5:ألم شديد أثناء الجماع.

6:ضغط وألم شديد أسفل البطن.

7:تورم في البطن.

8: الانيميا من أبرز أعراض تليف الرحم.

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9: ألم شديد أثناء فترة الدورة الشهرية.

10:تستمر فترة الحيض لفترة أطول من المعتاد عليها.

لا يوجد سبب محدد للإصابة بتليف الرحم ولكن هناك عوامل عديدة تزيد من خطر الإصابة به ومنها:

عوامل الاصابة بتليف الرحم

1: قد تكون العوامل الوراثية من أهم أسباب الإصابة بتليف الرحم، فإذا كان أحد أفراد الاسرة مصاب بالمرض فتنتقل للابنة.

2:اضطراب الهرمونات له دور كبير في الإصابة بتليف الرحم .

3:المرأة الحامل تكون أكثر عرضة للإصابة بتليف الرحم، حيث يزيد الحمل من انتاج هرمون الاستروجين والبروجسترون فى الجسم، وذلك قد يكون سبب تطور الأورام الليفية ونموها بسرعة أثناء الحمل.

4:بداية الحيض في سن مبكر قد تزيد من خطر الإصابة بتليف الرحم.

5:مرضى السمنة المفرطة أكثر عرضة للإصابة بتليف الرحم، لذلك ينصح دائما بإنقاص الوزن والحفاظ على رشاقة الجسم.

6:الافراط في تناول المشروبات الكحولية يزيد من خطر الإصابة بتليف الرحم .

وفى حالة ظهور الاعراض ينصح بزيارة الطبيب فورا لإجراء الفحوصات والعلاج حسب حالة المريضة وعمرها.