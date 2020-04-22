شكرا لقرائتكم خبر عن 7 طرق تحارب بها دهون البطن أثناء العزل المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "اكل ونوم وقعدة طول اليوم"، بعد العزل المنزلى يعانى الكثيرون من زيادة الوزن وظهور دهون البطن، مما يؤثر على الحالة النفسية ويؤثر على صحة الجسم، لذلك يقدم الخليج 365 بعض النصائح للتخلص من دهون البطن في المنزل وفقا لما ذكره موقع healthline

1:ينصح بالإكثار من تناول الأطعمة التي تحتوى على الياف قابلة للذوبان ، حيث انها تساعد على انقاص الوزن والشعور بالشبع وتساعد على حرق الدهون في الجسم ومنها"الافوكادو،البقوليات،بذور الكتان".

2:تجنب الأطعمة التي تحتوي على الدهون غير المشبعة، حيث يتم إنشاء الدهون غير المشبعة عن طريق ضخ الهيدروجين في الدهون مثل زيت فول الصويا، وترتبط هذه الدهون بالإصابة بالأمراض المزمنة والالتهابات وتراكم الدهون في البطن .

3:تجنب تناول المشروبات الكحولية لأنها تزيد من تراكم الدهون في البطن وتعمل على زيادة وزن الجسم والاصابة بالأمراض المزمنة.

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4:الاكثار من تناول الأطعمة الغنية بالبروتين وهو عنصر غذائى مهم يساعد على الشعور بالشبع وامتلاء المعدة مما يحد من ظهور دهون البطن، ومن الاكلات الغنية بالبروتين "السمك، البيض،منتجات الالبان،الفاصوليا".

5:للتخلص من دهون البطن ينصح بالحد من التوتر والقلق ، فالاجهاد يمكن أن يجعلك تكتسب دهون البطن عن طريق تحفيز الغدد الكظرية لانتاج الكورتيزول، مما يعمل على زيادة الشهية ودهون البطن.

6: ابتعد عن تناول الأطعمة التي تحتوى على نسبة عالية من السكريات، لأنها تؤثر على صحة القلب والكلى والكبد وتزيد من دهون البطن والسمنة المفرطة.

7: الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية التي تساعد على شد البطن والتخلص من الترهلات والدهون الزائدة في الجسم.