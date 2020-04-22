شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إغلاق الجيم.. اعرف أقل مدة تفيد جسمك أثناء ممارسة الرياضة فى البيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع إغلاق صالات الألعاب الرياضية "الجيم" بسبب وباء كورونا، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى الحفاظ على لياقتك في المنزل من خلال ممارسة الرياضة لمدة ساعتين ونصف على الأقل في الأسبوع كحد أدنى، وفقاً لما ذكرته وزارة الصحة الأسترالية.

ونقلت جريدة "ديلي ميل" عن ويندي براون من كلية دراسات الحركة البشرية بجامعة كوينزلاند الأسترالية، أن ممارسة الرياضة في ظل وباء كورونا أهم بكثير من أي وقت مضى، حيث أنها ستقوى جسمك وتجعله يعمل بشكل أفضل وكذلك جهازك المناعى.

وأوضح أنه بالنسبة لأولئك الذين قد يجلسون بكثرة في المنزل هذه الأيام بعد أن فقدوا النشاط أثناء تنقلاتهم اليومية، من المهم الحفاظ على نشاطهم الجسدى في المنزل.

وقال بن لوكاس، مدرب اللياقة البدنية فى سيدني أن "الشيء الرئيسي الذي يجب أن تهتم به هو الاستمرار في تحريك جسمك وكذلك تجربة تمارين بديلة لمنع فقدان لياقتك والتأثير على صحتك العامة، وأضاف "مارس الرياضة على الأقل من 2 إلى 3 ساعات أسبوعياً".

ووفقًا للمبادئ التوجيهية الوطنية التي أطلقتها وزارة الصحة في أستراليا، يجب على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 64 عامًا ممارسة الرياضة لمدة لا تقل عن ساعتين ونصف في الأسبوع من أجل الحفاظ على الصحة واللياقة.

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يمكن أن يكون هذا التمرين البدني ذو كثافة معتدلة، أو بدلاً من ذلك يمكن إكمال ساعة ونصف من اللياقة البدنية المكثفة على الأقل.

بالإضافة إلى ذلك ، تقترح الإرشادات أيضًا القيام بأنشطة تقوية العضلات يومين على الأقل كل أسبوع لتحسين أو الحفاظ على قوة الجسم، وعدم نسيان تمارين القوة بالإضافة إلى تمارين الكارديو مثل: رفع الأثقال، صعود السلم.

وبالإضافة إلى الرياضة قالت شاريل جرانت، مدرب لياقة وممرضة في ملبورن بأستراليا، إنه من الضروري تناول المزيد من البروتين لتحسين المناعة.

وأضافت شاريل: في الوقت الحالي لا يتعلق الأمر كثيرًا بتطور بناء عضلاتك، ولكن الأمر يتعلق بضمان استمرار حفاظك على لياقتك ، وتحريك جسمك ، وتناول الطعام بشكل جيد ، وتتبع صحتك النفسية أيضًا.