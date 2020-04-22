أحصلي على مظهر أصغر 10 سنوات من عمرك الحقيقي

ينفق الكثيرون حول العالم سنويًا المليارات للحصول على مظهر شبابي وصحة جيدة، ومكافحة للشيخوخة، وسواء من خلال عمليات التجميل، أو النظام الغذائي أو تجنب علامات الشيخوخة، فإن الهدف واحد وهو الحفاظ على الجمال.

ومع ظهور المكياج، اتسع المجال لتحقيق هذه الخطوة دون عمليات جراحية، والحصول على إطلالة أفضل.

وهنا، نقدم لك 11 حيلة بالمكياج للحصول على مظهر أصغر بـ 10 سنوات من عمرك الحقيقي:

في البداية يجب عليك تنظيف بشرتك بقطنة نظيفة تماما، لإزالة الأوساخ والأتربة، حتى تستطيعي وضع المكياج على بشرة ملساء.

استخدمي البريمير

استخدامك للبريمير يسمح لك بالحصول على بشرة موحدة تماما وملساء، ويجب أن تختاري النوع المناسب لبشرتك.

وننصحك باستخدام البريمير من النوع السليكون حتى يملأ الخطوط الدقيقة والمسامات الفارغة في بشرتك.

استخدمي كريم الأساس على الرقبة

استخدامك لكريم الأساس على الرقبة والوجه يجعل لونيهما متناسقين وبلون موحد وجذاب، ابدئي من الوجه ثم الذقن والرقبة وحتى أعلى الصدر.

استخدمي الكونتور

استخدمي الكونتور لتحديد ملامحك بشكل كلاسيكي جذاب، واستخدامه على الجبين وعظام الخد، والفك، سيجعلك أكثر جاذبية وشبابًا.

استخدمي الكونسيلر

مثلما يساعدك الكونتور على إبراز ملامحك، الكونسيلر (خافي العيوب) يساعدك على استكمال إطلالتك الجذابة، والتخفيف من الهالات السوداء.

امزجي الكونتور جيدًا

بعد وضع الكونتور تأكدي أنك مزجتيه جيدًا مع المكياج، إن لم تفعلي ذلك، فإن مظهرك لن يكون جذابًا بالشكل الكافي، ولتفادي هذه المشكلة استخدمي الفرشاة المناسبة، لتساعدك على مزج المكياج بشكل صحيح.

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الحواجب

إن الاهتمام بالحواجب يكمل مظهرك، ويجعلك في عمر أصغر بكثير، وبالرغم من أن الكثيرين يلجأون إلى رسم الحواجب، إلا أن الحيلة المناسبة والأفضل هي استخدام قلم واحد خفيف باللون الطبيعي نفسه للحواجب.ً

الرموش الثقيلة

الرموش الثقيلة هي سبيلك الثاني لاعتماد إطلالة أكثر شبابًا، ركبي رموشا أو ضعي مسكرة تساعدك على تكثيف شكلها.

والعناية الصحيحة بالرموش تجعل عينيك أكثر وضوحًا، وتجنبي ظلال العيون مع الرموش الثقيلة وكذلك الكحل للمحافظة على المظهر الشبابي.

ملمع الشفاة

ملمع الشفاة وكذلك الروج باللون المطابق للون الشفاه الطبيعي يجعلانك في مظهر أكثر شبابًا ورونقًا، بعكس الألوان الداكنة.

ابحثي عن الألوان الطبيعية، والوردي الفاتح أو الأورانج، لتبدو بشرتك أكثر نضارة.

آيلاينر بلون البشرة

بدلاً من استخدام الآيلانير الملون استبدليه باللون المطابق للون البشرة "النود"، لأنه يساعد على إعطائك مظهراً أكثر شبابًا.

ويمكنك رسم خط عريض فوق العينين مائل قليلاً، فهذه الرسمة مناسبة جدًا

البلاشر الوردي

ابتعدي عن اللون الأحمر الداكن، واستبدليه باللون الوردي، الذي يعطيك بشرة أكثر إشراقا، واستخدمي الفرشاة بحركات دائرية لتضعيه بطريقة مثالية.

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