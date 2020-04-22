الصحة الكويتية تسجل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتسجيل حالتي وفاة جديدتي

سجلت وزارة الصحة الكويتية 85 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ( كوفيد - 19 ) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في دولة الكويت إلى 2080 حالةً مع تسجيل حالتي وفاة جديدتين لمقيمين. وقال متحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحفي اليوم إن مجموع الحالات التي تعافت بلغ 412 حالةً من الذين أصيبوا بالمرض بعدما أعلن صباحاً عن شفاء 45 حالةً جديدة خلال ال24 ساعة الماضية. قد يهمك أيضا: Advertisements إصابة رئيس جامعة العلوم الطبية في مدينة قم الإيرانية بفيروس "كورونا" الصحة السورية تعلن حقيقة حول وجود إصابات بفيروس "كورونا" في اللاذقية

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