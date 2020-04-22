المغرب تسجل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت المغرب اليوم 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 3186، فيما وصل عدد الوفيات إلى 144 شخصًا بعد الإعلان عن حالة وفاة جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد المتعافين من المرض ارتفع إلى 359 شخصًا، فيما اُستبعِد 14018 حالة بعد الكشف المخبري.

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