النمسا تعلن ارتفاع وفيات كورونا إلى 491 والإصابات إلى 14790

أعلنت النمسا اليوم ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس ( كورونا المستجد - كوفيد 19 ) إلى 491 شخصاً بعد تسجيل 21 حالة وفاة جديدة.

وذكرت وزارة الصحة النمساوية في بيان أنها سجلت 77 إصابة جديدة بالفيروس مما يرفع عدد الإصابات إلى 14790 ، فيما تعافى 10971 شخصاً من الفيروس.

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