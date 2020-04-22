ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في باكستان إلى 9216 حالة

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 9216 حالة، توفيت منها 192 حالة، بعد تسجيل 16 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن 2066 حالة من بين المصابين تماثلت للشفاء، وتخضع 6958 حالة للحجر الصحي الإلزامي.

وأضاف أنه يوجد من إجمالي الحالات المؤكدة في باكستان 4195 حالة في إقليم البنجاب، و2764 حالة في إقليم السند، و1276 حالة في إقليم خيبر بختونخواه و465 حالة في إقليم بلوشستان.

كما توحد 281 حالة في إقليم جيلجت بلتستان و50 حالة في إقليم كشمير الحرة و185 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد.

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