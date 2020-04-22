الصحة الفلسطينية تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا ترفع إجمالي الإصابات إلى 466

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم, تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا. وأوضحت الوزارة أن الإصابات هي لــ3 مواطنين فلسطينيين في كفر عقب شمال القدس المحتلة، بينها إصابة لطفل (6 سنوات)، وإصابتان في قطاع غزة، مما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 466 إصابة، منها 132 في مدينة القدس المحتلة. وقد يهمك أيضًا: أطبّاء أميركيون يتوصّلون إلى طريقة جديدة تنقذ حياة مرضى وباء "كورونا"

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