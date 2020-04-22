العراق تسجل 28 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا

سجلت في العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 28 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد, توزعت على محافظات بغداد والبصرة والمثنى , وبذلك يرتفع عدد الإصابات الكلية المثبتة في عموم العراق إلى 1602 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل حالة وفاة جديدة واحدة اليوم, مما يرفع عدد حالات الوفاة الكلية إلى 83 حالة, فيما سُجل 53 حالة شفاء جديدة ليصبح العدد الإجمالي لحالات الشفاء التام 1096 حالة .

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