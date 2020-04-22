بغداد - لايف ستايل
سجلت في العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 28 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد, توزعت على محافظات بغداد والبصرة والمثنى , وبذلك يرتفع عدد الإصابات الكلية المثبتة في عموم العراق إلى 1602 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل حالة وفاة جديدة واحدة اليوم, مما يرفع عدد حالات الوفاة الكلية إلى 83 حالة, فيما سُجل 53 حالة شفاء جديدة ليصبح العدد الإجمالي لحالات الشفاء التام 1096 حالة .
وقد يهمك أيضًا:
أطبّاء أميركيون يتوصّلون إلى طريقة جديدة تنقذ حياة مرضى وباء "كورونا"
كانت هذه تفاصيل خبر العراق تسجل 28 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.