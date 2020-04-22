الصحة المصرية تعلن تسجيل 157 حالة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 14 حالة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم عن تسجيل 157 حالة إيجابية جديدة لفيروس "كورونا" المستجد، ووفاة 14 حالة، مشيرة إلى ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس"كورونا" المستجد إلى 1181 حالة.

وكشف المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان له عن خروج 49 من المصابين بفيروس "كورونا" من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 870 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 1181 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح مجاهد أن ال 157 حالة الجديدة التي ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس جميعهم مصريون، مبينًا أن إجمالي العدد الذي سٌجل في مصر بفيروس "كورونا" هو 3490 حالة من ضمنهم 870 حالة شُفيت وخرجت من مستشفيات العزل، و264 حالة وفاة.

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