شكرا لقرائتكم خبر عن فيتامين د استخدم فى علاج السل كمضاد للالتهابات فهل يساعد فى محاربة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمثل فيتامين الشمس المشرق "فيتامين د"، أحدث هدف للباحثين الذين يبحثون في خيارات العلاج للفيروس التاجي كورونا المستجد.

أظهر بحث سابق أن فيتامين د ، الذي يأتي بشكل أساسي من التعرض للشمس وضروري لجهاز المناعة الصحي ، يمكن أن يساعد في الحماية من التهابات الجهاز التنفسي الأخرى.

الآن ، ووفقا لتقرير " الديلى ميل"، بدأ الباحثون الإسبان تجربة لمدة 10 أسابيع لمعرفة ما إذا كان فيتامين D يمكن أن يساعد أيضًا في الحماية من فيروس كورونا Covid-19.



فيامين د

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يجري الباحثون في جامعة غرناطة تجربة للتحقيق في ما إذا كانت الجرعات العالية من فيتامين د، يمكن أن تعالج الأعراض الخفيفة لـ Covid-19 ، مثل الصداع والحمى والتعب ، وتمنع المرضى من التدهور ويحتاجون إلى الرعاية والتهوية على أجهزة التنفس في المستشفى.

وسيتلقى مائتا مريض تتراوح أعمارهم بين 40 و 70 عامًا إما 625 ميكروجرامًا (ميكروجرام) من فيتامين د يوميًا، أو فقط الأدوية المعتادة، وهذا أعلى بكثير من الجرعة اليومية الموصى بها من 10 ميكروجرام في المملكة المتحدة.

إذا أشارت التجربة إلى أن فيتامين د يمنع تقدم الفيروس التاجي ، فمن المحتمل استخدامه كعلاج في المجتمع والمستشفيا، ومع ذلك ، ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد النتائج والجرعة المطلوبة ليكون لها تأثير، خاصة أنه لا توجد أدلة كافية لدعم التوصية بفيتامين د لتقليل خطر الإصابة بـ Covid-19".

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أظهرت الدراسات السابقة أيضًا أن فيتامين د يمكن أن يساعد في منع وعلاج التهابات الجهاز التنفسي الأخرى، حيث وجد أنه له تأثير مضاد للالتهابات ، خاصة عند تناوله بجرعات أعلى، حيث نظرت التجارب السابقة في استخدامه كعلاج لمرض السل.

أظهرت دراسة ، نُشرت في BMJ في عام 2017 ، والتي راجعت بيانات من 25 تجربة ، أن الفيتامين يمكن أن يساعد أيضًا في منع التهابات الجهاز التنفسي الحادة ، خاصة في أولئك الذين يعانون من نقص فيتامين د، كما يمكن العثور على فيتامين د أيضًا في الأسماك الزيتية مثل السلمون والسردين والرنجة.

"بالنسبة للأشخاص ذوي البشرة الشاحبة ، قد تكون عشر دقائق من التعرض للجلد على ذراعيهم ووجههم في اليوم كافية ، بينما قد يحتاج الآخرون إلى حوالي 25 دقيقة."



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كما يبدو أن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين د معرضون أيضًا لخطر الإصابة بفيروسات التاجية، خاصة كبار السن، والأشخاص الذين يعانون من السمنة ، ومن لديهم بشرة داكنة معرضون لخطر الإصابة بنقص فيتامين د ويبدو أنهم أكثر عرضة لخطر الإصابة بأعراض كوفيد 19 الأكثر حدة".

"إذا كان فيتامين (د) له فوائد مع الفيروس التاجي - ولا يوجد دليل على ذلك حتى الآن - فمن المحتمل أن يكون أفضل في منع الآثار الشديدة للفيروس.