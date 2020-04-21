شكرا لقرائتكم خبر عن ابتكار آلة محمولة لسرعة تشخيص مسحات كورونا تعطى النتائج فى أقل من 20 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور العلماء في جامعة جنوب ويلز البريطانية، آلة محمولة يمكنها تحليل مسحات الفيروسات التاجية وإعطاء نتائج في غضون 20 دقيقة.

المجموعة التى طورها العلماء تتكلف أقل من 100 جنيه استرليني لتصنيعها ويتم تقييمها حاليًا، وتعمل عن طريق تحليل مسحة أنفية لاكتشاف آثار الحمض النووي للفيروس ، والمعروفة باسم اختبار PCR، وهلكن هو ليس اختبار الأجسام المضادة ، الذي يبحث عن علامات العدوى الماضية.



اختبار كورونا الجديدفى 20 دقيقة

ووفقا لتقرير جريدة " ديلى ميل" يمكن أن يساعد اختبار جامعة جنوب ويلز بالمملكة المتحدة، على تحليل المزيد من العينات وإعطاء نتائج أسرع، إذا تم طرحها في المستشفيات في جميع أنحاء بريطانيا.

وهذا سيقلل الحاجة إلى إرسال عينات إلى أحد المختبرات المركزية التي تديرها هيئة الصحة العامة في إنجلترا أو تلك التي تم إنشاؤها في 40 مستشفى أخرى ، والتى يمكن أن تستغرق عدة أيام حتى تتم معالجة النتائج.

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يذكر التقرير، أن الاختبار يستخدم مواد كيميائية مختلفة للاختبار المعتمد الحالي، مما يسمح للجامعة بتجنب الاختناقات في سلسلة التوريد العالمية، ومع ذلك ، ليس من الواضح حتى الآن المواد الكيميائية التي تعتمد عليها الآلة لتحليل المسحات، ولكن MailOnline طلبت من الجامعة توضيحاً، وتعتمد الآلة على العمل الذي تم تطويره سابقًا لتشخيص التهابات المسالك البولية قبل 4 سنوات.

قال الدكتور جيرون نيولاند ، الذي ساعد في إنشاء المجموعة: "لقد طورنا منصة الاختبار التشخيصي لدينا في السنوات القليلة الماضية، لذلك نحن نعلم أنه يعمل بشكل جيد مع الإصابات الأخرى.

وأضاف أنه سيساعد بالتالي على "منع المزيد من الانتشار" أو السماح للموظفين بالعودة إلى العمل في وقت أقرب، حيث يمكن استخدامه لتكثيف اختبار المجتمع على نطاق واسع ، ومن المحتمل تشغيل مئات العينات يوميًا في مختبرنا وحده".