شكرا لقرائتكم خبر عن عالمه وراثة تكشف أسباب وفاة أعداد كبيرة من الرجال بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحاول العلماء إيجاد سبب علمى لتفسير أسباب وفاة عدد أكبر بكثير من الرجال عن النساء في جميع أنحاء العالم بالصين وإيطاليا والولايات المتحدة وأستراليا جراء الإصابة بفيروس كورونا، ووفقا لتقرير لصحيفة sciencealert العلمية يحاول الباحثون تفسير: هل الجينات أو الهرمونات أو الجهاز المناعي أو السلوك تجعل الرجال أكثر عرضة للإصابة بالمرض.

ووفقا للتقرير أكدت جيني جريفز أستاذ علم الوراثة المتميز بجامعة لا تروب الأسترالية بأن سبب ارتفاع اعداد وفاة الرجال نتيجة فيروس كورونا هو تفاعل بين كل هذه العوامل وهي ليست فريدة بالنسبة لفيروس كوفيد 19، فالاستجابة المختلفة للرجال والنساء نموذجية للعديد من الأمراض في العديد من الثدييات.

ففي إيطاليا والصين تبلغ وفيات الرجال أكثر من ضعف وفيات النساء ويشكل الرجال في مدينة نيويورك حوالي 61 % من المرضى الذين يموتون، وفى أستراليا للحصول هناك نتائج مماثلة على الرغم من أنها هنا في الغالب في الفئات العمرية 70-79 و80-89.

أحد المتغيرات الرئيسية في شدة فيروس كورونا هو العمر، لكن هذا لا يمكن أن يفسر التحيز الجنسي الذي يشهده العالم لأن زيادة معدل وفيات الذكور هي نفسها في كل فئة عمرية من 30 إلى 90، كما تعيش النساء في المتوسط ​​ست سنوات أطول من الرجال لذلك هناك عدد أكبر من النساء المسنات من الرجال في الفئات السكانية الضعيفة.

العامل الرئيسي الآخر هو وجود الأمراض المزمنة، وخاصة أمراض القلب والسكري والسرطان هذه كلها أكثر شيوعًا في الرجال من النساء والتي قد تكون مسؤولة عن بعض التحيز.

الرجال والنساء مختلفون بيولوجيا

وأكدت عالمه الوراثة أن الرجال والنساء يختلفون في الكروموسومات الجنسية والجينات، لدى النساء نسختان من كروموسوم متوسط ​​الحجم يسمى X الرجال لديهم كروموسوم X واحد وكروموسوم Y صغير يحتوي على عدد قليل من الجينات.

يوجه أحد هذه الجينات Y الجنين ليصبح ذكرا عن طريق البدء في تطوير الخصيتين في جنين XY الخصيتان تصنعان هرمونات ذكورية وهرمونات تجعل الطفل ينمو كصبي، وفي غياب كروموسوم Y يتكون المبيض ويصنع الهرمونات الأنثوية، إنها الهرمونات التي تتحكم في معظم الاختلافات الواضحة بين الرجال والنساء الأعضاء التناسلية والثديين والشعر ونوع الجسم ولها تأثير كبير على السلوك.

كروموسوم Y والهرمونات

بالكاد يحتوي الكروموسوم Y على أي جينات ولكنه مليء بالتسلسلات المتكررة غير المرغوب فيها

لكن المشكلة الأكبر للرجال هي الهرمونات الذكرية التي أطلقها عمل كروموسومYج مستويات هرمون التستوستيرون متورطة في العديد من الأمراض، خاصة أمراض القلب ، وقد تؤثر على العمر.

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يتضرر الرجال أيضًا من انخفاض مستويات هرمون الاستروجين الذى في المقابل يحمى النساء من العديد من الأمراض بما في ذلك أمراض القلب.

تؤثر الهرمونات الذكرية أيضًا على السلوك، يرجع الفضل في مستويات هرمون التستوستيرون إلى وجود اختلافات كبيرة بين الرجال والنساء في السلوكيات المحفوفة بالمخاطر مثل التدخين وشرب الكثير من الكحول بالإضافة إلى الإحجام عن الالتفات إلى النصائح الصحية وطلب المساعدة الطبية.

قد تساعد الاختلافات الشديدة في معدل التدخين بين الرجال والنساء في الصين ما يقرب من نصف الرجال ويدخنون 2 % فقط من النساء وهو ما يفسر النسبة العالية جدًا لوفيات الذكور عن الإناث.

وأكدت عالمه الوراثة أنه ليس التدخين عامل خطر شديد لأي مرض تنفسي فحسب بل يسبب أيضًا سرطان الرئة ، وهو عامل خطر إضافي.

اثنين من الكروموسومات X أفضل من واحد

يحمل كروموسوم X أكثر من 1000 جين مع وظائف في جميع أنواع الأشياء بما في ذلك التمثيل الغذائي الروتيني وتخثر الدم وتطور الدماغ، وإن وجود كروموسومين X في الإناث XX يوفر حاجزًا إذا تم تحور جين على X واحد.

يفتقر ذكور XY إلى نسخة احتياطية من الكروموسوم X هذا هو السبب في أن الأولاد يعانون من العديد من الأمراض المرتبطة بالجنس مثل الهيموفيليا (ضعف تخثر الدم).

مشكلة الرجال الأخرى هي جهاز المناعة

وأضافت عالمه الوراثة أنه معروف منذ القدم أن لدى النساء جهاز مناعة أقوى من الرجال هذا ليس كل شيء جيد ، لأنه يجعل النساء أكثر عرضة لأمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة والتصلب المتعدد.

لكنه يمنح المرأة ميزة عندما يتعلق الأمر بالحساسية للفيروسات، كما تظهر العديد من الدراسات على الفئران والبشر، وهذا يساعد على تفسير سبب كون الرجال أكثر عرضة للإصابة بالعديد من الفيروسات، بما في ذلك السارس ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية ومؤخرا كورونا.