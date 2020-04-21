شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن أن يكون فقدان الوزن مفتاحا للوقاية من كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ انتشار فيروس كورونا وهناك عوامل كثيرة تزيد من خطر إصابتك بالفيروس، وهناك حالات هي الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، ويعتبر أبرزها هم "أصحاب الأمراض المزمنة، الذين يعانون من نقص شديد في المناعة، وكبار السن، وحسب ما ذكرته صحيفة ديلى ميل فإن أحدث الإحصائيات التي نشرت الأسبوع الماضي، ذكرت أنه في أكثر من تسع حالات في عشر حالات من الأشخاص الذين تدهورت حالتهم بسبب فيروس كورونا كانت لأصحاب الأمراض المزمنة مثل القلب وأمراض الرئة والخرف، ولكن ظهر الآن أن هذه الإحصائيات تخفي عاملا خطيرا جدا لم تتم مناقشته وهو الوزن والسمنة.

ويتم تصنيف الوزن وفقا لمؤشر كتلة الجسم، و يعتبر مؤشر كتلة الجسم الذي يقل عن 25 "صحيًا" بينما يصنف 25 إلى 29 على أنه "زيادة الوزن" و 30 أو أعلى فهو مصاب بـ "السمنة"، كما أظهرت بيانات المركز الوطني للتدقيق والبحث (ICNARC) أن ثلاثة أرباع مرضى Covid-19 في المملكة المتحدة يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.



السمنة

وبالمثل ، أظهرت دراسة أجريت على 4،103 من مرضى Covid-19 من قبل جامعة نيويورك ، أن العمر هو أكبر عامل للخطورة وكانت السمنة في المرتبة الثانية.

ومع وجود حوالي ثلثي البالغين البريطانيين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة ، يقترح الدكتور مات كابورن ، المدير السريري لمعهد روثرهام للسمنة ، وهو مركز متخصص لإدارة الوزن ، أن ينبه المسئولون بذلك وان السمنة قد تهدد حياتك بالخطر وتعرضك للإصابة بفيروس كورونا.

Advertisements

كما نصح نيل فيرغسون ، عالم الأوبئة وأستاذ علم الأحياء الرياضي في إمبريال كوليدج لندن ، الأشخاص بتحمل المسئولية عن صحتهم وقال : "نحتاج إلى تقييم مخاطرنا من منظور شخصي ، بما في ذلك الحصول على الرشاقة وفقدان الوزن".

وقال روب أندروز ، الأستاذ المساعد لمرض السكري والغدد الصماء في جامعة إكستر ، لصحة جيدة أن اثناء العزل المنزلى قد يعانى الكثيرون من زيادة الوزن وحذر قائلا"من أجل الصحة المستقبيلة نوصى بممارسة التمارين الرياضية بانتظام في المنزل".

وعن علاقة الوزن الزائد بالإصابة بفيروس كورونا قال البروفيسور أندروز إن الوزن الزائد يجعل من الصعب على الحجاب الحاجز والرئتين التوسع ، مما يقلل من إمدادات الأكسجين للأعضاء الحيوية، و هناك أيضًا خطر من نمو البكتيريا والفطريات في الرئتين ، مما يؤدي إلى الالتهاب الرئوي.

وأضاف:مع زيادة وزنك ، تقل التهوية في الرئتين ويزيد من خطر الإصابة بأمراض الرئة خاصة الربو ، ويزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري".