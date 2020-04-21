مقاس محيط ساعدك يحدّد شكل جسمك والرجيم المناسب لك

لتحديد الرجيم المناسب يجب أولاً معرفة شكل الجسم. وبحسب الخبير النفسي الأميركي وليام شيلدون، هناك 3 أنواع من الأجسام "إيكتومورف" و"أندومورف" و"ميزومورف". ولكل منها نوع تمارين وحمية تساعد على خسارة الوزن. لكن أسهل طريقة لتحديد شكل القوام هي قياس ميحط الساعد.

قياس محيط الساعد لمعرفة شكل الجسم

إذا أردت أن تعرفي شكل جسمك والرجيم المناسب لك لتخسري وزنك الزائد، قومي بقياس محيط ساعدك ولاحظي النتيجة:

من 15 إلى 17.5 سنتم: أنت "إيكتومورف". في هذه الحالة يكون الجزء الأعلى من جسمك طويلاً ونحيفاً وعلى شكل مستطيل منتظم. لكن الجزء الأسفل ممتلئ.

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وفي هذه الحالة، عليك أن تقومي بهذه الخطوات لتحصلي على الجسم المثالي: ممارسة التمارين التي يمكنها تنمية عضلات الجزء الأعلى من جسمك وحرق دهون الجزء الأسفل منه.

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كذلك تناولي يومياً 8 غ من الكربوهيدرات، 4.3 غرامات من البروتين وغراماً واحداً من الدهون لكل كيلوغرام من وزنك.

اعتمدي نظام الوجبات الـ6 الصغيرة. واحرصي على أن يحتوي جدول طعامك على الأرز، الشوفان، المعكرونة، اللحوم والأسماك. لكن من الضروري أن يتضمن نسبة منخفضة من الدهون. وابتعدي تماماً عن الأطعمة الغنية بالدهون.

من 17.5 إلى 20 سنتم: أنت ميزومورف. يعني هذا احتواء الجزء الأعلى من جسمك على كتلة عضلية مع القليل من الدهون. كما يدل على أنه يأخذ شكل مثلث مقلوب مع قمة مسطحة.

وإذا أردت تغيير شكل جسمك ليصبح مثالياً، عليك أن تحرقي الدهون المتراكمة فيه. وإلى جانب الرياضة، ننصحك بأن تتناولي 6 غرامات من الكربوهيدرات، 4 غرامات من البروتين، 1.2 غ من الدهون لكل كيلوغرام من وزنك. ومن الأفضل أن تستبعدي السكاكر والأطعمة الحلوة وأن تضيفي إلى برنامجك الغذائي كميات معتدلة من اللحوم والأسماك وغيرها من المأكولات التي تحتوي على البروتين.

أكثر من 20 سنتم: أنت أندومورف. إذاً يأخذ الجزء الأعلى من جسمك شكل مربع. وأنت تعانين من زيادة الوزن الناتجة عن عامل وراثي. وتتراكم الدهون خصوصاً في منطقة كتفيك وصدرك وبطنك.

ولتتخلصي من وزنك الزائد، من الضروري أن تسرّعي عملية الأيض لديك من خلال ممارسة التمارين مع حمل الأوزان.

كذلك من المهم أن يتضمن نظامك الغذائي اليومي تناول 2.5 غ من الكربوهيدرات، 3.5 غرامات من البروتين و1.3 غ من الدهون مقابل كل كيلوغرام من كتلة جسمك.

وحاولي تناول وجبات صغيرة من 4 إلى 5 مرات يومياً. لكن احرصي على احتساب عدد السعرات الحرارية التي تستهلكينها.

أما الأطعمة التي يمكنك تناولها فهي الأسماك قليلة الدهون، الدجاج منزوع الجلد، بياض البيض، إضافة إلى الفواكه والقليل من الكربوهيدرات وخصوصاً في الصباح.