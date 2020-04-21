خرافات عن الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - باتت هناك حاجة ملحة لإزالة جانب كبير من الغموض المثار حول الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات نظرا لانتشار كثير من الخرافات والمفاهيم الخاطئة حولها عبر الإنترنت، على الرغم من المعلومات العلمية الحقيقية التي تثبت عكس كل هذه الخرافات.

ونستعرض فيما يلي أبرز الخرافات المثارة عن تلك الأنظمة:

انخفاض الكربوهيدرات يعني عدم وجود كربوهيدرات

بعض الناس يعتقدون أنه لا يجب تناول كربوهيدرات في برنامج الأكل منخفض الكربوهيدرات، والحقيقة التي يجب معرفتها هي أنه لم يوصِ أحد بالحميات معدومة الكربوهيدرات، كما أن الخبراء الذين يوصون بتقليل الكربوهيدرات تختلف مستويات استهدافهم للكربوهيدرات. كما تدعو كل الحميات منخفضة الكربوهيدرات تقريبا لضبط مستويات الكربوهيدرات لكل فرد.

الحميات منخفضة الكربوهيدرات لا تحبذ الفواكه والخضروات

والحقيقة هي أن الخضروات غير النشوية عادة ما تقبع في الجزء السفلي من الهرم منخفض الكربوهيدرات. كما أن الناس الذين يتبعون طريقة أكل منخفضة الكربوهيدرات دائما ما يكثرون من تناول الخضروات أكثر من العامة. كما تكون الخضروات والفواكه منخفضة الكربوهيدرات هي المصادر الرئيسية للكربوهيدرات المستهلكة عند اتباع خطة منخفضة الكربوهيدرات.

الحميات منخفضة الكربوهيدرات لا تقدم أليافاً للجسم

والحقيقة عكس ذلك، خاصة وأن الألياف تبقى دون هضم في الجسم، فضلا عن أن العديد من الأطعمة منخفضة الكربوهيدرات تحتوي على نسبة عالية من الألياف ، مثل الخضروات الورقية والخضروات الأخرى.

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الأشخاص الذين يتبعون الحميات منخفضة الكربوهيدرات يصابون بأمراض القلب

والحقيقة التي أظهرتها عديد الدراسات هي أن مشاكل ضغط الدم، الكولسترول، الدهون الثلاثية وغيرها من علامات خطر الإصابة بأمراض القلب تتحسن مع اتباع تلك الحميات. كما لم تثبت الدراسات أن تلك الحميات منخفضة الكربوهيدرات المزودة بنسبة عالية من الدهون والبروتينات الحيوانية تتسبب في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

الحميات منخفضة الكربوهيدرات تتسبب في إتلاف الكلى

والحقيقة التي أثبتتها الدراسات المتعاقبة هي أنه لا توجد علاقة بين تلك الحميات وخطر الإصابة بأمراض أو مشكلات الكلى.

الحميات منخفضة الكربوهيدرات تمتص الكالسيوم من العظام

والحقيقة كما أظهرتها الدراسات البحثية هي أن البروتين الذي تحتويه تلك الحميات يحمي العظام من الهشاشة، ومن ثم فإن المعلومة المؤكدة هي أن تلك الحميات يمكنها أن تعزز صحة العظام بشكل كبير.