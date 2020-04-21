أعلن الأردن، الثلاثاء، فرض حظر تجوال شامل،الجمعة المقبل، كإجراء احترازي

للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن بلاده تغلبت على سرعة انتشار فيروس كورونا .

وقال في مقابلة مع برنامج "فايس ذي نايشن" الذي تبثه شبكة "سي بي إس" الأمريكية ونشرها الديوان الملكي: "نحن اتخذنا إجراءات في وقت مبكر جدا، وساعدنا ذلك على تسوية المنحنى وتخفيض عدد الإصابات، والتغلب على سرعة انتشار الفيروس بشكل جيد".

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وأضاف العاهل الأردني: "قمنا باتخاذ تدابير صارمة، أغلقنا حدودنا واتخذنا إجراءات للغلق وإنشاء مناطق للحجر الصحي والعزل في البلاد بأكملها، ولكننا الآن بصدد التخفيف من هذا الغلق بشكل تدريجي".



وأعلن الدكتور سعد جابر، وزير الصحة الأردني، الإثنين، عدم تسجيل إصابات بفيروس كورونا جديدة داخل الأردن، ولكن تم تسجيل 8 حالات على حدود العمري قبل دخولهم المملكة.

وأشار إلى أن الإصابات لـ3 أردنيين و5 لغير أردنيين، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 425 حالة، كما تم تسجيل 6 حالات شفاء من الفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 282 حالة.

ودعا جابر المواطنين لعدم الاستماع لكل التقارير التي تتحدث عن اكتشاف علاج لفيروس كورونا، قائلا: "لو تم اعتماد دواء عالمياً سيقوم الأردن بجلبه".