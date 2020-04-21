أعلن رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، الثلاثاء، العاصمة المؤقتة عدن بأنها "مدينة منكوبة"، جراء ما وصفه بـ"حجم الخراب الهائل والخسائر" التي تطالها بفعل المنخفض الجوي.

ودعا عبدالملك، في تغريدة على "تويتر"، الدول الشقيقة والصديقة ومنظمات الإغاثة إلى مد يد العون ومساعدة الحكومة في مواجهة هذه الكارثة واحتواء اثارها المدمرة على حياة وممتلكات المواطنين.

ووجه رئيس الحكومة اليمنية، بتكثيف وتضافر الجهود للتعاطي مع هذه الكارثة غير المسبوقة في تاريخ مدينة عدن، لافتا إلى أنه سيتم تخصيص الموازنات الطارئة والعاجلة بشكل فوري لتخفيف الاثار والتداعيات المترتبة عن هذه الكارثة.

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وأعرب عن تطلعه في دعم وإسناد شركاء اليمن من الدول والمنظمات وفي مقدمتها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومركز الملك سلمان للإغاثة ووكالات ومنظمات الأمم المتحدة المختصة لتقديم الدعم الطارئ والعاجل في هذا الجانب.

وأكد عبدالملك، التزام الحكومة بتوجيهات رئيس الجمهورية بتسخير كل الوسائل والإمكانات لتجاوز هذه المحنة ومحاسبة المقصرين ومواصلة اتخاذ الاحتياطات اللازمة واستمراريتها من قبل كل المواطنين والأجهزة المعنية.

وطالب رئيس الحكومة، لجنة الطوارئ في محافظة عدن برفع تقرير عاجل بالأضرار وآليات معالجتها والتعويضات الفورية المطلوبة، إضافة إلى وضع خطة متكاملة تتضمن مختلف الإجراءات المتعلقة بسبل مواجهة التغيرات المناخية والتغلب عليها والتقليل من آثارها، والتعامل مع المشكلات القائمة بما فيها البناء العشوائي وتراكم المخلفات وسرعة إيجاد حل شامل ومتكامل لشبكة صرف مياه الأمطار والصرف الصحي، خاصة في المناطق الأكثر تأثراً.

وفي وقت سابق أكدت مصادر لـ"العين الإخبارية"، إن الأمطار التي هطلت على عدن تسببت بمصرع 3 أشخاص وجرف مئات السيارات والمنازل الشعبية ودمار واسع في شبكة الطرقات.