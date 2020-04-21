لماذا تظهر أعراض كورونا أكثر حدة ووحشية على الرجال من النساء؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ما زالت أزمة كورونا مستمرة إلى يومنا هذا، وكل يوم نسمع عن خبر جديد أو إحصائية بخصوصها، و كان آخرها أن الفيروس الجديد يميز بين الرجال والنساء، حيث إن الرجال هم الأكثر عرضة للإصابة به والموت بسببه خاصةً في الصين وفرنسا وإيطاليا وكوريا الجنوبية.

وبالرغم من عدم وجود أرقام دقيقة إلى الآن عن عدد الرجال والنساء المصابين، وعن كيفية تسجيل الوفيات، إلا أن كل الدلالات تشير إلا أن فيروس كورونا التاجي يصيب الرجال بقوة ووحشية أكبر النساء، دون معرفة السبب الحقيقي لذلك، كما يعد أكثر خطورة على أولئك الذين يعانون من مشاكل صحية في القلب والأوعية الدموية أو الرئة.

لماذا الرجال هم الأكثر عرضة للإصابة به؟

هناك العديد من الأسباب التي قد تكون هي السبب وراء ذلك، أحدها العوامل السلوكية، إذ يقوم الرجال بالكثير من العادات التي تعتبر مضرة بالصحة مثل التدخين، حيث إن نسبة المدخنين الرجال في العالم أكبر بكثير من نسبة النساء.

ومن المعروف أن التدخين يقلل من قدرة الجسم على مقاومة الأمراض المعدية، مما يساعد الفيروس التاجي الجديد على دخول الخلايا بشكل أكبر لدى الاشخاص المدخنين.

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بالإضافة إلى ذلك فإن الرجال هم الأقل لاستخدام الصابون وغسل اليدين، وكذلك لضعف جهازهم المناعي وبالتالي يكونون أكثر عرضة لمجموعة من الأمراض المعدية، مثل تلك التي تسببها البكتيريا.

كما أن العديد من الخبراء أطلقوا بعض التفسيرات المحتملة للإجابة عن السؤال وكان أهمها الهرمونات الجنسية، حيث إنها تختلف بين الرجال والنساء، فكل منهم يطلق طريقة مختلفة للاستجابة لمسببات الأمراض.

والتفسير الآخر يبين أن الرجال لا يقومون بطلب المساعدات الطبية باعتبارها علامة ضعف، فيما النساء هن الأكثر عرضة لطلب المشورة الصحية، مما يعني أن الرجال يعرفون بإصابتهم بعد أن تصبح أمورهم الصحية سيئة، ويكون أحياناً قد فات الأوان.

الجدير بالذكر أن جيمع الفيروسات الأخرى التي من عائلة كورونا مثل "سارس" و"ميرس" كان غالبية ضحايها هم رجال، وذلك بحسب الدراسات.