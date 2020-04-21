أطعمة ذات صلاحية طويلة.. 9 ينصح بشرائها و6 يفضل تجاهلها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - إن كنت تودين تخزين بعض الأطعمة للاستعانة بها طوال فترة الحجر الصحي، التي تقل فيها خروجاتك تنفيذا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية، على أمل الحد سريعا من انتشار وباء كوفيد-19، فلك أن تعلمي أن هناك بعض الأطعمة التي تتميز بطول مدة صلاحيتها وقيمتها الغذائية المرتفعة في نفس الوقت، وهي الأطعمة التي ينصح بشرائها وتخزينها خلال تلك الفترة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك أطعمة أخرى لا ينصح بها أو بتخزينها.

* ونستعرض فيما يلي قائمة بالأطعمة الصحية التي ينصح بتخزينها دون خوف:

البرقوق المجفف

الذي يتميز بصلاحيته التي تستمر لمدة عام، ويعد مصدرا رائعا للألياف التي تعزز صحة الجهاز الهضمي، كما يتسم بتنوعه وإمكانية تناوله مع عديد الأكلات، وتبين أن تناول ما بين 5 إلى 6 حبات يوميا يمكن أن يقي من هشاشة العظام.

البقوليات

وتشمل العدس، الحمص، الفاصوليا والبازلاء الجافة، والتي يحتوي مقدار نصف كوب منها على 8 غرام بروتين، وهو أكثر من ضعف البروتين الموجود في الكينوا.

القرع الشتوي والكرنب

حين يتعلق الأمر بالخضروات التي تتمتع بفترة صلاحية طويلة، فإن النوعية ذات القشرة السميكة هي أفضل الخضروات، ومن أبرزها الكرنب والقرع الشتوي.

باستا الخضروات المجمدة / الحلزونية

كما القرنبيط المجروش والخضروات المقطعة بشكل حلزوني، فهي لا توفر الوقت فحسب عند التحضير، بل تتمتع أيضا بفترة صلاحية طويلة.

الشوفان

يمكنه أن يستمر عاما أو عامين في خزانة الطعام ويمكن استخدامه في عديد الوصفات.

أسماك السلمون والتونة المعلبة

التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين ويمكن حفظها لبعض الوقت.

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حليب جوز الهند

الذي يمكن أن يستمر في خزين البيت لمدة عام على الأقل ويمكن استخدامه في الأطباق الحلوة والمالحة.

مزيج ستيفيا العضوي متعدد الأغراض

يمكن استخدامه بنفس طريقة السكر التقليدي من دون كربوهيدرات أو سعرات مضافة.

كعك الشوكولاتة الصغير

يمكن اعتماده كبديل رائع للحلوى ويتم تحضيره باستخدام الكوسة والجزر.

* أما بالنسبة لقائمة الأطعمة التي لا تعتبر صحية ولا ينصح بتخزينها:

- خلطة الفطيرة الفورية: رغم طول مدة صلاحيتها، لكن قيمتها الغذائية محدودة بشكل كبير.

- الفطيرة المحمصة: التي تصنع من كربوهيدرات مكررة وسكر مضاف.

- الدجاج المجمد المقلي مسبقا: الذي يحتوي على قدر كبير من السعرات المضافة والدهون المشبعة.

- البيتزا المجمدة: التي تحتوي أنواع كثيرة منها على قدر كبير من السعرات، الصوديوم والدهون المشبعة.

- الحساء الكريمي المعلب: الذي غالبا ما يكون مكتظا بالدهون المشبعة، السعرات الحرارية والصوديوم.

- الآيس كريم: الذي قد يؤدي إلى فرط تناول الأكل حال تم تخزينه بكميات في فريزر المنزل، ويمكن لهواة تناول الآيس كريم أن يحضروه في المنزل باستخدام الموز مفرط النضج.