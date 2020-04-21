ايهما افضل دوروفين ام جينوفيل

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هل أنت شخص يعاني من التهاب المفاصل ؟، لديك نوع من الآلم المزعج في الركبة أو مفصل الحوض ؟، تعاني من حالة تيبس وورم ؟، حاولت أن تقوم بالكثير من الطرق الطبيعية التي تساعدك على الشعور بالراحة، قمت بتناول بعض الأدوية التي تخفف من الشعور بالآلم بشكل مؤقت، ولكن لا تعالج حالة التهاب المفاصل، فهناك الكثير من أدوية التهاب المفاصل والتي تعمل على علاج الحالة التخلص النهائي من الآلم، كما أنهم من الأدوية الأكثر استخدامًا حول العالم، وهم دوروفين Dorofen وجينوفيل Genuphil، فأيهما أفضل في الاستخدام؟.

دواء دوروفين – Dorofen

يعتبر دواء دورفين عبارة عن كبسولات، تعمل على بناء الأنسجة الضامة الصلبة الموجودة داخل العظام، وذلك بسبب احتوائه على مادة كبريتات الجلوكوزمين ومادة أوراق الجينكوبيلوبا، حيث تعمل مادة أوراق الجينكوبيلوبا على وقاية القلب والأوعية الدموية الدماغية، وأيضا تنشيط الدورة الدموية الموجودة بالأوردة والعضلات والجهاز العصبي المركزي، وأيضا علاج فعال لالتهابات المفاصل، فهي من المواد التي تستهدف خشونة الركبة والتهابات بداخلها، كما أن مادة الكبريتات الجلوزمين هي من المواد التي تعمل على إعادة تكوين المادة ما بين غضاريف الركبة والمفاصل.

تركيب دواء دوروفين – Dorofen

مادة كبريتات الجلوكوزامي بتركيز 500 مللي جرام.

مادة كبريتات Ginko Biloba Leaf Extract بتركيز 50 مللي جرام.

دواعي استعمال دواء دوروفين – Dorofen

يستخدم Dorofen دورفين لعلاج والسيطرة على أنواع مختلفة من الأمراض، بخلاف أنه علاج أساسي لآلام التهاب المفاصل، والتي منها :

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يقوم دورفين علي علاج آلام المفاصل.

يساعد في التخلص من حالة التصلب التي تأتي بسبب التهاب المفاصل.

يقوم بمنع تآكل الغضاريف ما بين الركبة، بل ويساعد في إعادة بناءها من جديد.

ما بين الركبة، بل ويساعد في إعادة بناءها من جديد. يساعد دورفين علي حماية الركبة من الإصابة بالخشونة.

يقوم دواء بمعالجة مشاكل العمود الفقري والركبة والكتف من الإصابة بالخشونة أو الالتهابات.

مرض الزهايمر.

تنشيط الدورة الدموية في الساقين والأطراف.

التهاب المفاصل الروماتويدي.

تورم بسبب التهاب المفاصل.

مرض عقلي.

الاضطرابات الكبدية.

تلف ضوئي.

الاكسدة.

التهاب.

سرطان.

دوروفين وزيادة الوزن

هناك الكثير من الدراسات التي تثبت أن دواء دورفين يساعد على زيادة تفاقم مقاومة الأنسولين، وهو حالة التي تصيب مرضي السكري، فهو المرض الذي يعاني منه معظم الأشخاص أصحاب الوزن الزائد، لذلك لا يعطي نتائج فعالة في خسارة الوزن، أحيانا عندما يكون الشخص لا يعاني من مرض السكر يعطي نتائج فعالة في خسارة الوزن، ولكن لابد من استشارة الطبيب قبل تناوله حتي تتأكد أنه أمن على الصحة.

موانع استخدام دوروفين – Dorofen

لا يتم استخدام دواء دورفين للمرضي الذين يعانون من الإصابة بحساسية أتجاه أي مكون من مكونات الدواء الداخلية.

يمنع استخدام الدواء للمرأة الحامل، فهو يسبب آثار سلبية على الجنين والأم، فهناك أبحاث تؤكد أنه يصيب الجنين بمشاكل تشوهات أثناء مراحل تكوينه.

لا يتم تناول دواء دوروفين أثناء الرضاعة الطبيعية ، فالدواء بتفاعل مع حليب الأم ويذهب إلى الطفل، ويسبب له الكثير من الأضرار التي أحيانًا تكون خطيرة.

، فالدواء بتفاعل مع حليب الأم ويذهب إلى الطفل، ويسبب له الكثير من الأضرار التي أحيانًا تكون خطيرة. لابد من أتخاذ الجرعة المناسبة لحالات من دواء دورفين، وخصوصًا للمرضي الذين يتناولوا أدوية خاصة بمرض السكري، أو أدوية تخثرات الدم.

يمنع دواء للمرضي اللذين يتناولوا أدوية تعمل على سيولة الدم.

يمنع استخدامه للأطفال بشكل نهائي، فهو عير أمن لهم، وإذا كانت الحالة تستدعي ذلك لابد أن تتم تحت إشراف طبيب مختص.

الآثار الجانبية لدواء دوروفين Dorofen

الغثيان وأحيانا التقيؤ.

الشعور بنوع من القشعريرة.

حرقة في المعدة.

صعوبة في التنفس.

حالات إمساك وليس بشكل دائم.

ظهور تورم في الوجه أو الشفتين.

زيادة خطر حدوث نزيف.

النعاس.

صداع الرأس.

تفاعل الجلد.

عسر الهضم. [1]

دواء جينوفيل – Genuphil

يحتوي دواء جينوفيل على أقراص تعمل على علاج حالات خشونة المفاصل، وكما أنه احتواءه على مادة الجلوكوزمين هي مادة فعالة تساعد على التخلص من حالات الآلم بداخل الركبة، كما أنها تساعد في إعادة تكوين المادة ما بين مفاصل الركبة، فهو يعتبر علاج فعال لحالات التهاب المفاصل وهشاشة العظام.

تركيب دواء جينوفيل – Genuphil

مادة الجلوكوزمين بتركيز 375 مللي جرام.

مادة كبريتات الكوندرويتين بتركيز 300 مليجرام

مادة إم إس إم.

مادة ميثيل سالفونيل ميثان بتركيز 375 مليجرام.

دواعي استعمال جينوفيل – Genuphil

يعمل دواء جينوفيل Genuphil على علاج أنواع مختلفة من الأمراض، بخلاف أنه علاج أساسي لآلام التهاب المفاصل، والتي منها :

يقوم جينوفيل على علاج آلام المفاصل.

يساعد في التخلص من حالة التصلب التي تأتي بسبب التهاب المفاصل.

يقوم بمنع تآكل الغضاريف ما بين الركبة، بل ويساعد في إعادة بناءها من جديد.

يساعد دورفين على حماية الركبة من الإصابة بالخشونة.

يقوم دواء بمعالجة مشاكل العمود الفقري والركبة والكتف من الإصابة بالخشونة أو الالتهابات.

يعمل علة التخلص من الوزن الزائد ومرض السمنة.

يساعد في معالجة مشاكل نقص الغذاء.

يعالج حالات فرط سكر الدم.

علاج التهاب المسالك البولية .

. يعمل على التحكم في حالة فرط الأنسولين.

جينوفيل وزيادة الوزن

لا يوجد أدلة كافية تؤكد على وجود علاقة بين خسارة الوزن أو زيادته بدواء جينوفيل، ولكن هناك بعض التجارب التي تمت على الحيوانات والتي أثبتت أن دواء جينوفيل قد يسبب زيادة في الوزن، من خلال تقليل استجابة الأنسولين بداخل الجسم مع استخدامه، ولكن الدواء يأتي لعلاج التهابات المفاصل ويمنع تآكل العضاريف، فبهذه الطريقة يمكن للشخص ممارسة الرياضة الخفيفة والتي تساعد في خسارة الوزن، إذا تحسنت حالة المفاصل والركبة، ولكن لابد أولاً من استشارة الطبيب قبل تطبيق العلاج من أجل خسارة الوزن.

الآثار الجانبية لدواء جينوفيل – Genuphil

ظهور نوع من التورم في الوجه أو الشفتين.

الشعور بألم خفيف في المعدة.

الإصابة بحالة من الغثيان.

أحيانا يصاب الشخص بإسهال أو إمساك.

صداع الرأس وآلم خفيف في الرأس.

أحيانا يظهر تورم في الجفون، أو تورم في الساق.

ملاحظة تساقط الشعر.

موانع استخدام جينوفيل – Genuphil

يمنع تناول دواء جينوفيل على المرضي الذين يعانون من حساسية أتجاه مكون من مكونات الدواء.

لابد من تجنب تناول الدواء للمرضي الذين يعانون من قصور في وظائف كلا من الكبد أو الكلى.

يمنع تناول الدواء أثناء فترة الحمل، فهو يحمل خطورة على صحة الأم وعلي عملية تكوين الجنين.

لا يتم تناول الدواء فترة الرضاعة الطبيعية، فهو يتفاعل مع لبن الأم، ويصل للطفل من خلال الرضاعة، وهو من الأدوية التي تسبب خطر على حياته.

يمنع تناول الدواء للأطفال الأقل من الثانية عشرة، ولكن إذا كانت الحالة تتطلب أخذ الدواء لابد من استشارة الطبيب.

لا يتم أخذ جرعات زائدة من الدواء والالتزام بالجرعة المحددة للشخص، ولابد من استشارة الطبيب قبل زيادة الجرعة. [2]

ايهما افضل دوروفين ام جينوفيل

يحتوي دواء دورفين على مادة الجينكوبيلوبا، وهي المادة هامة جدًا بل تعتبر من أفضل المواد التي تقوم على علاج التهابات المفاصل، وتساعد في التخلص من الخشونة التي تصيب هذه المفاصل، وليس هذا فقط بل يعمل على تسكين الآلم لشكل فعال.

يحتوي الدورفين على نسبة أعلى من مادة كبريتات الجلوكوزمين أكثر منها في دواء الجينوفيل.

لذلك يعتبر دواء دوروفين أفضل من دواء جينوفيل لقدرته السريعة وفعالة في تقوية الدورة الدموية بشكل كبير. [3]