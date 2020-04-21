شكرا لقرائتكم خبر عن هعمل أى حاجة عشان اسمع صوت بابا من تانى..رسالة فتاة لوالدها المصاب بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "هعمل أى حاجة عشان اسمع صوت بابا من تانى"، كانت هي رسالة إحدى الفتيات لوالدها المصاب بفيروس كورونا بعد تدهور حالتها ونقله للمستشفى، وحسب ما ذكرته صحيفة ديلى ميل البريطانية ، فإن هانا مارتن فتاة تبلغ من العمر 16 عاما عبرت عن حزنها الشديد بعد قضاء والدها 22 يوما على الجهاز التنفسى بسبب إصابته بفيروس كورونا.



البنت مع والدها

وقالت: عندما زرت والدى في المستشفى كان من الصعب رؤيته في هذه الحالة، فكان هناك تورم بشكل كبير في اليدين والوجه لدرجة ان من الممكن رؤية شرايينه وعروقه، وأضافت: من المقرر أن يخضع والدى لعملية ثقب في القصبة الهوائية هذا الأسبوع ، وكل ما اتمناه الان هو رؤيته وسماع صوته مرة أخرى.

كما تذكرت الفتاة البالغة محادثتها الأخيرة مع والدها عندما تحدثا عبر FaceTime قبل ساعات من وضعه على جهاز التنفس الصناعي، وقالت كان والدى يتحدث معى وكأنها المرة الأخيرة التي نتحدث معا.



الابناء

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وقالت الزوجة: "الفيروس لا يهتم بكم عمرك أو مدى صحتك، فليس لدىك فكرة عن مدى سوء هذا الفيروس فيمكنه أن يدمر الحياة والطريقة الوحيدة لكى ينتهى هو اتباع قواعد التباعد الاجتماعى.

يعانى الاب من مرض السكر وظهرت اعراض فيروس كورونا عليه في 19 مارس ولكن أعتقدت اسرته انه سيتحسن لان حالته كانت مستقرة إلى حد ما ، ولكن بعد 10 أيام ساءت حالته وتم نقله للمستشفى ، وبعد ساعات تلقت الاسرة مكالمة هاتفية من المستشفى لتخبرهم ان حالته سيئة ويحتاج لجهاز تنفس صناعى ولديه فرصة للحياة بنسبة 50 %.