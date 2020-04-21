تعرف على أبرز فوائد الزنجبيل

الثلاثاء 21 أبريل 2020

الزنجبيل واحد من أبرز الوصفات الشعبية المستخدمة منذ القدم لعلاج مجموعة كبيرة من المشاكل الصحية؛ لاحتوائه على عدد من المواد المفيدة للجسم، غير أن بعضها لا تعدو كونها مجرد أساطير، فلا يوجد دليل علمي عليها، وفقا للعين.



وقال البروفيسور يوهانس جورج فيكسلر، رئيس الرابطة الألمانية للتغذية العلاجية، إن الزنجبيل يحتوي على أكثر من 100 مادة مختلفة، موضحا أنه يعد كنزا من الفيتامينات والمعادن مثل فيتاميني B وC والحديد والماغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم والفوسفور.

وأضاف أن العناصر الموجودة بالزنجبيل قد يكون لها تأثير مضاد للالتهابات ومزيل للاحتقان ومسكن للآلام، فعلى سبيل المثال يعد شاي الزنجبيل الساخن أحد العلاجات المنزلية الشائعة لعلاج نزلات البرد أو السعال، كونه يعمل على تسخين الجسم بسرعة.

وأوصى بشرب لتر واحد من شاي الزنجبيل يوميا لمدة 8 أيام، لمواجهة متاعب نزلة البرد، مشيرا إلى إمكانية تخفيف حدة المذاق اللاذع لشاي الزنجبيل من خلال تحليته بالعسل.

أشارت خبيرة التغذية الألمانية دانييلا كريل إلى أن الزنجبيل يرتبط اسمه بالعديد من الخرافات، التي لا تستند لأساس علمي، فعلى سبيل المثال يُشاع أنه يحارب البدانة من خلال تحفيز هضم الدهون وإنتاج حمض المعدة، غير أنه لم يتم إثبات ذلك علميا.

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وقالت: "مع ذلك يمكن مواجهة الرغبة الشديدة في تناول الطعام من خلال مضغ قطعة من الزنجبيل، إذ يسهم ذلك في تقليل الشهية".

يُشاع أيضا أن الزنجبيل له تأثير مضاد للتشنج أو يعزز من عملية المخاض لدى النساء، لكن فيكسلر أشار إلى أنه لا توجد معرفة علمية موثوقة حول هذه التأثيرات.

ومن الأساطير الشائعة عن الزنجبيل، تأثيره على زيادة سيولة الدم وقدرته على خفض ضغط الدم المرتفع. أيضا الزنجبيل يساعد في مواجهة الغثيان والقيء، لا سيما مع مرضى السرطان أثناء العلاج الكيميائي.

ويرى فيكسلر أنه يمكن للمرء محاولة تخفيف المتاعب بهذه الطريقة، وإن كان لا يوجد دليل علمي على ذلك، مشيرا إلى أن الاعتقاد الشائع بأن الزنجبيل يساعد في علاج داء السكري والتهاب المفاصل يفتقر إلى الدليل العلمي.

وأشارت كريل إلى أن الزنجبيل لا يخلو من الآثار الجانبية مثل حرقة المعدة ومشاكل الجهاز الهضمي في حال الإفراط في تناوله، لذا لا يجوز أن تزيد الجرعة اليومية على أربعة إلى 5 جرامات.