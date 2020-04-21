11 حقيقة ربما تجهلها عن الملكة إليزابيث الثانية في عيد ميلادها الـ94

تحتفل الملكة إليزابيث الثانية بعيد ميلادها الـ94 الثلاثاء، بعيدا عن الأشخاص الذين تحبهم بينما يستمر العزل المنزلي بسبب فيروس "كورونا".

وتلتزم الملكة بقواعد التباعد الاجتماعي في قلعة وندسور في بيركشاير مع زوجها البالغ من العمر 72 عاما، الأمير فيليب، وعدد محدود من طاقم القصر لحمايتهم.

وقررت ملكة بريطانيا عدم الاحتفال بعيد ميلادها لهذا العام، وعدم تنظيم أي مراسم خاصة بذلك، ونظرا لأن العائلة المالكة تحاط بالكثير من الخصوصية، فإن هناك الكثير مما قد لا يعرفه الناس في بريطانيا والعالم عن الملكة إليزابيث الثانية، ومع بلوغها 94 عاما، نقدم مجموعة من الحقائق الأكثر إثارة للاهتمام والغريبة أحيانا حول الملكة.

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