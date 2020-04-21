تعرف علي أهم طرق علاج الصداع خلال الصيام

أيام قليلة ويحل علينا شهر رمضان، ونبدأ في الصيام، ونجد أن الكثيرين يعانون من الشعور بالصداع خلال الصيام، وخاصة أول الأيام، وهذا الأمر يعد طبيعيا نتيجة لتعرض الجسم لنقص في السوائل طوال ساعات الصيام.

وخلال هذا التقرير سنتعرف على أفضل الحيل الطبيعية التي تقلل من فرص الإصابة بالصداع خلال الصيام، وذلك وفقا لموقع "WEBMED".

أشار التقرير، أن تناول الأطعمة التي تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، بالإضافة إلي المشروبات التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية تعد من أهم الحيل التى يجب على الشخص الصائم القيام بها بعد تناوله للطعام، وذلك تعويضا للجسم عن العناصر التي تم فقدانها خلال فترة الصيام.

ونصح التقرير، بضرورة تناول الخضراوات علي مائدة الإفطار خلال شهر رمضان وهذا من الحيل الجيدة، التي تقلل من حدة الإصابة والشعور بالصداع، ولذا عليك تناول طبق من السلطة الخضراء أثناء وجبة الإفطار في شهر رمضان.

وأوضح التقرير، أنه خلال الصيام يتعرض الكثيرون لفقدان نسبة من السكر الطبيعي الذي يحتاجه الجسم، وهذا الأمر يتسبب في الإصابة الشعور بالصداع، ولذا علي الإكثار من تناول الفواكه، فهي من الأشياء الهامة للجسم، والتي تقلل من حدة الإصابة والشعور بالتعب والصداع خلال ساعات الصيام.

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وأكد التقرير، علي ضرورة تناول التمر يوميا، لأنه يساعد بشكل كبير علي تقوية الجهاز المناعي، وأيضا امداد الجسم بجميع العناصر الغذائية التي فقداها خلال ساعات الصيام، فاتمر يحتوي علي البوتاسيوم، والمغنسيوم والزنك، والحديد، والعديد من الفيتامينات التي يحتاجها الجسم.

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