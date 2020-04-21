القاهرة - لايف ستايل
متلازمة داون واحدة من الأمراض الوراثية التي تسبب خللا في تطور الدماغ عند الطفل، مما تؤثر على نموه وصحته العقلية والجسدية، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن متلازمة داون عند الأطفال وفقا لما ذكره موقع mayoclinic وهى:
ما هي أسباب الإصابة بمتلازمة داون
ج:لا يوجد سبب محدد للإصابة بمتلازمة داون ولكن هناك عوامل تزيد من خطر الإصابة به ومنها:
1: التقدم في العمر عند المرأة الحامل حيث يسبب خلل في انقسام البويضات.
2: انجاب طفل من متلازمة داون يزيد من احتمالية ولادة طفل أخر من متلازمة داون .
3:العوامل الوراثية لها دور كبير في زيادة فرص الإصابة بمتلازمة داون.
س: ما هي أعراض متلازمة داون؟
ج:هناك بعض العلامات التي تظهر على الطفل وتدل على اصابته بمتلازمة داون وهى
1: كبر حجم اللسان.
2: صغر تجويف الفم.
3:قصر الرقبة.
4: وجه مسطح.
5: تسطح الأنف.
6: وجود نقاط بيضاء في القزحية.
7: عيب خلقي في عضلة القلب.
س: ما هي طرق التعامل مع طفل متلازمة داون.
1:ينصح بتحسين مهارات الطفل الحركية وتقوية عضلاته.
2:تطوير مهاراته من خلال القراءة وتدريبه على الكلام والنطق الصحيح.
3:تنمية مهارات الطفل واكتشاف مواهبه المختلفة، حيث يمتلك أطفال متلازمة داون مهارات عديدة.
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