دراسة تؤكد أن كورونا تحور لتصبح أكثر فتكًا فى أوروبا وسلالة أمريكا معتدلة

اكتشف باحثون من جامعة تشجيانج في الصين ما لا يقل عن 30 سلالة من الفيروس، تعرف باسم سارس COV-2 ، حيث كانت بعض الطفرات الأكثر دموية في تشجيانج حيث تقع الجامعة ، وكذلك في العديد من البلدان الأوروبية.



وقال فريق من الباحثين الصينيين من جامعة تشجيانج، إن هناك ما لا يقل عن 30 سلالة من الفيروس تعرف باسم سارس COV-2، موضحين أن نتائجهم أول من أظهر أن الطفرة يمكن أن تؤثر على شدة المرض.



أفادت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" أن السلالات داخل الصين كانت من أكثر السلالات خطورة وأشبه انتشارا في جميع أنحاء أوروبا ، وفي الوقت نفسه ، ظهر أن السلالات الضعيفة تتجمع إلى حد كبير داخل الولايات المتحدة.

يأتي ذلك في أعقاب تقرير مفاده أن أمريكا أصيبت بسلالات الفيروس التاجي من كل من أوروبا والصين، ومن أجل الدراسة التي نُشرت على خدمة ما قبل الطباعة medRxiv.org، قام الفريق بتحليل السلالات الفيروسية من 11 مريضاً بفيروس كورونا الصيني، بعدها تم اختبارمدى فعالية الفيروس في إصابة الخلايا البشرية وقتلها.



والمثير للدهشة ، وجد الفريق بعض أكثر الطفرات دموية في تشجيانغ ، حيث تقع الجامعة، وقد شوهدت هذه الطفرات أيضًا في العديد من البلدان الأوروبية المتضررة بشدة مثل إيطاليا وإسبانيا - قبل أن تنتشر إلى مركز الزلزال الأمريكي في نيويورك.



بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تولد السلالات الأكثر عدوانية ما يصل إلى 270 مرة من الحمل الفيروسي مثل النوع الأقل قوة، ومع ذلك ، فإن بعض الطفرات الأخف كانت تلك الموجودة إلى حد كبير في الولايات المتحدة ، بما في ذلك ولاية واشنطن ، والتي يمكن أن تكون السلالة التي أغلقت ووهان ، حيث نشأ الفيروس.

وكتب المؤلفون، أن Sars-CoV-2 قد اكتسبت طفرات قادرة على تغيير مسبباتها المرضية بشكل كبير، حذرين من أن الطفرات كانت أكثر اعتدالًا ، فهذا لا يعني انخفاض خطر الوفاة

فقد أصيب مريضان في تشجيانج ، أحدهما في الثلاثين من العمر والآخر في الخمسينات من العمر ، بمرض شديد بعد الإصابة بسلالات أضعف.

على الرغم من تعافي كليهما ، احتاج المريض الأكبر إلى العلاج في وحدة العناية المركزة في المستشفى.

وقال الباحثون إن "تطوير الأدوية واللقاحات ، على الرغم من إلحاحهما ، يحتاج إلى أخذ تأثير هذه الطفرات المتراكمة، في الاعتبار لتجنب أى عوائق محتملة".

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