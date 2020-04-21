تعرف علي كيفية علاج حموضة أكلات شم النسيم بعدة طرق

"فسيخ ورنجة وبصل وفلفل"، هي الاكلات المعتادة في شم النسيم ولكن الافراط في تناولها يؤثر على صحة الجهاز الهضمى والمعدة ويسبب الحموضة الشديدة ، ويقدم اليوم السابع طرق طبيعية لعلاج الحموضة وفقا لما ذكره موقع food.ndtv وهى:

1: الريحان ، من الخصائص المهدئة والتي تحد من الحموضة والألم في المهدئة حيث يحتوى على نسبة عالية من الخصائص المرطبة، وذلك عن طريق على أوراق الريحان وتناول المشروب مرتين في اليوم.

2:الشمر، من الأعشاب الطبيعية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى والمناعى وينصح بتناوله لعلاج الحموضة والتهابات المعدة.

3:القرفة، من أشهر أنواع التوابل التي تحتوى على نسبة عالية من المهدئات والمرطبات للمعدة، وتحد من القرح والحموضة.

4:اللبن، يحتوى الحليب على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على ترطيب المعدة وعلاج الحموضة والالم.

5:القرنفل، واحد من أشهر الطرق الطبيعية الغنية بالخصائص والعناصر التي تعمل على تهدئة التهابات المعدة وعلاج الحموضة الشديدة، كما ان له خصائص هائلة في التخلص من رائحة الفم الكريهة وطرد الجراثيم والبكتيريا.

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6:بذور الكمون، تحتوى على بعض الخصائص التي تعمل على تخفيف الألم وتساعد على الهضم وعلاج الحموضة والالتهابات.

7: الزنجبيل واحد من أهم الأعشاب الطبيعية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة المعدة ويعالج الحموضة ويعتبر مضاد قوى للالتهابات .

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