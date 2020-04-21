تقرير يرصد كيفية بروز "غوست هانتير" في العصر الحالي

كثرت الأفعال التي يمكن القول عنها (مرحة) من الأطباء حول العالم، فشاهدنا طبيبا في اسبانيا يغني وآخر في إيطاليا يعزف وغيرهما من الذين حاولوا إطغاء لون من السعادة في ظل الواقع الحزين، ولكن في موسكو كان الوضع مختلفا قليلا.فقد تم تداول مقطع فيديو قام بتصويره أحد أفراد طاقم طبي لسيارة إسعاف تجوب شوارع موسكو، وشوهد في المقطع رقص أفراد الطاقم بطريقة لطيفة على أنغام أغنية ذات إيقاع سريع وبصوت عال، وقد كانوا يرتدون اللباس الكامل ومدرعين بكل أدوات الوقاية.يذكر أن الإصابات في روسيا ارتفعت صباح اليوم ليبلغ المجموع 47121 حالة، تم شفاء 3446 منهم ووفاة 405.

وقد يهمك أيضًا:

ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد فى هولندا إلى 1039 حالة

Advertisements

"الصحة العالمية" تدق ناقوس الخطر وتُعلن تجاوز إصابات "كورونا" عتبة النصف مليون