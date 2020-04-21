تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بسكويت بالشوكولاتة

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الزبدة : نصف كوب (مقطعة مكعبات صغيرة)

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- سكر : ثلثان الكوب

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- البيض : 1 حبة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- النشاء : ربع كوب

- بودرة الكاكاو : ربع كوب

- طحين : كوب وربع الطريقة: 1. اخفقي الزبدة والزيت والسكر والفانيلا والملح في وعاء بواسطة الخفاقة الكهربائية حتى يصبح المزيج ناعماً. 2. أضيفي البيضة واخفقي. 3. اخلطي النشا مع الطحين والكاكاو البودرة. 4. أضيفي خليط الطحين لخليط الزبدة والسكر والبيض مع الخفق في العجانة الكهربائية حتى تتكون عجينة لينة وناعمة. 5. سخني الفرن على حرارة 375 درجة وبطني صينية الفرن بورق الزبدة. 6. مدي عجينة البسكويت بين ورقتي زبدة لسماكة ¾ انش. Advertisements 7. قطعي العجين بالقطاعات المفضلة الشكل لديك وضعيها في الصينية المجهزة. 8. أدخلي الصينية الفرن لمدة 9 -12 دقيقة. 9. أخرجي الصينية من الفرن واتركيها لمدة 10 دقيقة. 10. قدميها باردة أو دافئة مع رشة سكر بودرة حسب الرغبة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الكاكاو الخفيف تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز الزبدة بالجوز

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