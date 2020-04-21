تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كنافة بالمانجو

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الكنافة : 500 غراماً

- شيرة : كوب

- سمن : 500 غراماً (مذوب)

- عصير المانغو : 3 اكواب

- كريمة : 3 اكواب (مخفوقة)

- مانغو : 4 حبات (مقشرة ومقطعة مكعبات) الطريقة: 1. اخلطي عجينة الكنافة مع السمن المذوب جيداً ثم افردي الكنافة في الصينية وأدخليها الفرن على حرارة 180 درجة لمدة 20 دقيقة حتى تتحمص. 2. ازيلي الكنافة من الفرن وقطعيها باليد حتى تصبح مفتتة. 3. ضعي في طبق زجاجي عميق للتقديم طبقة من الكنافة المفتتة. 4. أضيفي عصير المانجو وكمية من الكريمة المخفوقة وكمية من المانجو. Advertisements 5. ضعي فوقها طبقة من الكنافة وأعيدي الكرة لعمل طبقتين أو ثلاث حسب الرغبة. 6. أدخلي الطبق للثلاجة لحين التقديم. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كب كيك الكنافة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الليمون بالكريمة

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