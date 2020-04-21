تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فرنش توست بالنوتيلا

المقادير

- شوكولاتة نيوتيلا : 2 كوب

خبز التوست : 8 قطع (سميك)

- البيض : 6 حبات

- حليب : ربع كوب

- الزبدة : 3 ملاعق كبيرة الطريقة: 1. ذوبي الزبدة في مقلاة واسعة على النار. 2. اخفقي البيض مع الحليب جيداً. 3. وزعي النوتيلا على الخبز وغطيه بحيث يتكون 4 خبز محشو نوتيلا. Advertisements 4. اغمسي الخبز المحشو نوتيلا بخليط البيض والحليب ثم ضعيه في المقلاة مع الزبدة حتى يتحمر من الجهتين. 5. قدميه ساخناً إلى جانب الفواكة حسب الرغبة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الشوكولاتة السهل تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز الزبدة

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