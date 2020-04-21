تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فطيرة التفاح السهلة

المقادير

- للعجينة : طحين : كوبان ونصف

سكر : 4 ملعقة صغيرة

ملح : ربع ملعقة صغيرة

الزبدة : 210 غرام (باردة ومقطعة مكعبات)

البيض : 1 حبة (مخفوق) - مقادير الحشوة : التفاح : 6 حبات (مقشر ومفروم مكعبات)

سكر : ثلث كوب

عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

الزبدة : 50 غم

القرفة : نصف ملعقة صغيرة (مطحونة)

البيض : 1 حبة (مخفوق) الطريقة: 1. اخلطي الطحين والسكر والملح في وعاء، ثم أضيفي الزبدة وافركي بأطراف الأصابع حتى يصبح الخليط كالفتات. 2. أضيفي البيضة المخفوقة واعجني باليد أو بالشوكة حتى تختلط المكونات وتتكون العجينة. 3. جمعي العجينة باليد لتتماسك ولفيها بورق البلاستيك وضعيها في الثلاجة لمدة ساعة. 4. لتحضير الحشوة: اخلطي التفاح مع عصير الليمون ثم أضيفي السكر والقرفة وحركي حتى تتمازج المكونات. 5. ذوبي الزبدة في قدر على نار متوسطة، وأضيفي خليط التفاح وقلبي حتى يذوب السكر ويبدأ المزيج بالغليان. 6. خففي حرارة الغاز واتركي المزيج على النار لمدة 7 دقائق ثم ازيلي القدر على النار واتركي المزيج ليبرد لمدة 10 دقائق. Advertisements 7. قطعي العجين لقسمين ومدي العجينة بين ورق الزبدة بواسطة الشوبك وضعي طبقة من العجين في طبق الفرن أو الباي مع إزالة الجوانب الزائدة عن الصينية. 8. سخني الفرن على حرارة 375 درجة. 9. وزعي حشوة التفاح فوق العجين. 10. مدي الجزء الآخر من العجين فوق الحشو بحيث تتغطى. 11. اصنعي فتحة بواسطة سكين بوسط العجينة من الوجه وادهني الوجه بالبيضة المخفوقة. 12. أدخلي الصينية الفرن لمدة 30 دقيقة حتى تتحمر وتصبح ذهبية اللون. 13. أخرجي الصينية من الفرن واتركيها لتبرد ثم قطعيها وقدميها. قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير صوص التفاح تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حليب بالزنجبيل والقرفة

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