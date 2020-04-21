تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة التفاح

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- سكر : كوب وثلاثة ارباع الكوب

- الزبدة : نصف كوب (طرية)

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- جبن كريمي : ثلاث أرباع الكوب (بحرارة الغرفة)

- البيض : 2 حبة

- طحين : كوب ونصف

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة ونصف

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- القرفة : 2 ملعقة صغيرة (مطحونة)

- التفاح : 3 اكواب (مقشر ومفروم مكعبات) الطريقة: 1. اخفقي كوب ونصف سكر مع الزبدة والجبن الكريمي في الخفاقة الكهربائية لمدة 4 دقائق حتى تمتزج المكونات. 2. أضيفي البيض الواحدة تلو الأخرى مع الخفق ثم أضيفي الفانيلا. 3. أضيفي الطحين والبيكنج باودر والملح واخفقي على سرعة بطيئة حتى تتمازج المكونات ويصبح الخليط ناعماً. 4. اخفقي ربع كوب السكر مع القرفة والتفاح. 5. أضيفي الخليط لخليط الكيك. 6. سخني الفرن على حرارة 350 درجة. Advertisements 7. ادهني قالب الكيك بالزبدة ورشة طحين. 8. صبي مزيج الكيك في القالب وأدخليه الفرن لمدة ساعة وربع حتى ينضج الكيك. 9. أخرجي الكيك من الفرن واتركيه ليبرد مدة 10 دقائق حتى يبرد. 10. قدمي الكيك دافئاً أو بارداً حسب الرغبة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير التفاح بالقرفة الساخن تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيليا الخفيف

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