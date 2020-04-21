القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الزبدة : ثلاث أرباع الكوب (طرية)

- سكر : كوب

- البيض : 1 حبة

- طحين : كوب

- دبس التمر : ربع كوب

- بيكنج صودا : 2 ملعقة صغيرة

- القرفة : نصف ملعقة صغيرة (مطحونة)

- القرنفل : ثلاثة أرباع الملعقة الصغيرة (مطحون)

- الزنجبيل : ثلاثة أرباع الملعقة الصغيرة (مطحون)

- الشوفان : 2 كوب الطريقة: 1. سخني الفرن على حرارة 350 درجة. 2. اخفقي الزبدة والسكر بالخفاقة الكهربائية حتى يصبح الخليط هش وكريمي. 3. أضيفي البيضة ودبس التمر واخلطي حتى تمتزج المكونات جيداً. 4. انخلي الطحين واخلطيه مع البيكنج صودا والملح والزنجبيل والقرفة والقرنفل. 5. أضيفي الخليط لخليط الزبدة والسكر والدبس والبيض واخلطي. Advertisements 6. أضيفي الشوفان وحركي المكونات حتى تتمازج. 7. شكلي كرات متوسطة الحجم من الخليط وضعيها في صينية مبطنة بورق الزبدة. 8. أدخلي الصينية للفرن لمدة 8 دقائق حتى تصبح ذهبية اللون. 9. أخرجي الصينية من الفرن واتركيها لمدة 10 دقائق ثم قدميها دافئة أو باردة حسب الرغبة قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تفاح مخبوز بالقرفة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز الزبدة بالجوز

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز الشوفان بالزنجبيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.