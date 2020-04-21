تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كريب الليمون

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- طحين : كوب (منخل)

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- البيض : 2 حبة

- خلاصة الليمون : ملعقة صغيرة

- بشر الليمون : ملعقة صغيرة

- حليب : كوب وربع

- الزبدة : 15 غم (مذوبة)

- سكر البودرة : 2 ملعقة كبيرة (للتقديم) الطريقة: 1. اخلطي الطحين مع الملح في وعاء. 2. اخفقي السكر والحليب والزبدة المذوبة في وعاء آخر. 3. أضيفي الخليط لخليط الطحين. 4. أضيفي خلاصة الليمون وبشر الليمون وحركي المزيج. 5. ضعي الوعاء مغطى في الثلاجة لمدة 30 دقيقة Advertisements 6. سخني مقلاة غير لاصقة واسعة على نار متوسطة. 7. أضيفي ربع كوب من خليط الكريب في المقلاة واتركيه دقيقتين ثم اقلبيه على الجهة الأخرى لمدة دقيقتين إضافيتين حتى يتحمر ويصبح ذهبي اللون. 8. كرري العملية حتى انتهاء كمية العجين. 9. قدميه ساخناً مع رشة سكر بودرة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الليمون بالكريمة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز الزبدة بالجوز

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