تعرفي على طريقة إعداد وتحضير روز بيف

القاهرة - لايف ستايل المقادير - فيليه اللحم : كيلو ونصف (عرق لحمة)

- الثوم : 6 فصوص

- البطاطا : 2 حبة (مقطعة لمكعبات)

- البصل : 2 حبة (مقطع لمكعبات)

- الجزر : 2 حبة (مقطع لمكعبات)

- الزبدة : 50 غم

- بهارات مشكلة : حسب الرغبة (ملح / بهار مشكل / قرفة / هيل)

- الماء : كوب

- الفطر : علبة الطريقة:

1. نقوم بتتبيل اللحم بالملح والبهارات المذكورة. 2. نقوم بعمل فتحات بغرس رأس السكين عميقا في اللحم ونغرس في كل فتحة سن ثوم . 3. نقوم بلف خيط بشكل دائري حول عرق اللحمة لتحافظ على شكلها . 4. نسفح اللحم على النار بالزبدة من جميع الجهات . Advertisements 5. نقطع الخضار والبصل ونملحها ونتبلها ونضعها في طبق بايركس . 6. نضع اللحم فوق الخضار وكوب الماء ونغطيها بالفويل ونتركها بالفرن ساعتين على نار متوسطة. 7. نقوم بعمل الصوص المرافق في نفس المقلاة المستخدمة نضيف مكعب زبدة 25 جرام وملعقتين دقيق ونقوم بأخذ كل البقايا في المقلاة مع التحريك نضيف مرق كوب وكريما الطبخ وعلبة مشروم ونترك المزيج يثخن ونضيفه عند التقديم فوق اللحم. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أوزي باللحم المفروم تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلمون بالبهارات الهندية

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