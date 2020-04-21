تعرفي على طريقة إعداد وتحضير لحم بالكاري على الطريقة التايلندية

المقادير

- فيليه اللحم : 700 غم (فيليه اللحم البقري، مُقطّعًا إلى مكعبات بحجم 5 × 5 سنتيمترات)

- معجون الكاري : 100 غراماً (الأحمر / للحم والتتبيلة)

- مسحوق الكركم : ملعقة كبيرة (مجفف / للحم والتتبيلة)

- صلصة الصويا : ملعقتان كبيرتان (الخفيفة / للحم والتتبيلة)

- صلصة الصويا : ملعقة كبيرة (الحلوة الداكنة / للحم والتتبيلة)

- الكاتشاب : ملعقة كبيرة ونصف (للحم والتتبيلة)

- صلصة حارة : ملعقة كبيرة (للحم والتتبيلة)

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة (للصلصة)

- الماء : 500 مل (للصلصة)

- الزنجبيل : 75 غراماً (مُقشّر ومُقطّع إلى قطع صغيرة / مع الاحتفاظ بالقليل منه للزينة / للصلصة)

- الثوم : 150 غراماً (مُقشّر ومفروم / للصلصة)

- الكراث : 150 غراماً (مُقشّر ومُقطّع إلى أرباع / للصلصة)

- الفول السوداني : 3 ملاعق كبيرة (محمّص وغير مُملّح / اختياري / للصلصة)

- معجون التمر الهندي : ملعقتان كبيرتان (مصنوع من ملعقتين صغيرتين من قلب التمر الهندي، مذابتين في بضع ملاعق كبيرة من الماء / للصلصة)

- سكر النخيل : ملعقة صغيرة (أو حسب الرغبة / للصلصة)

- ملح : حسب الرغبة (للصلصة)

- صلصة السمك : حسب الرغبة (الجاهزة / للصلصة)

الطريقة:

1. تُحضّر التتبيلة، عبر ضرب معجون الكاري والكركم المُجفّف وصلصة الصويا الخفيفة وصلصة الصويا الحلوة الداكنة والـ"كاتشب" والصلصة الحارّة معًا في الخلّاط الكهربائي، وذلك حتى يتشكّل معجون خشن قوي النكهة. ثمّ، تُضاف قطع اللحم إلى وعاء، ويوزّع المعجون عليها، مع الخلط حتى يغطّي هذا الأخير اللحم بالكامل. ويُدع هذا الخليط جانبًا لساعة على الأقلّ، ولكنّ من المفضّل أن يبقى طوال الليل، للسماح للنكهات بالامتزاج جيّدًا.

2. لإعداد الكاري: يُسخّن الزيت النباتي في قدر كبيرة على نار متوسّطة الحرارة، ثم يضاف اللحم مع التتبيلة (المعجون)، ويُقلّب حتى يصبح قاسيًا، ويأخذ الزيت اللون البرتقالي وتفوح رائحة كل المكوّنات. وبعدها، يُصبّ الماء حتى يغمر اللحم، ويقلّب حتى يذوب المعجون. وحين يغلي الماء، تُغطّى القدر جزئيًّا، وتُترك المكوّنات تغلي على نار هادئة، وذلك لمدّة تتراوح بين ساعة ونصف الساعة وساعتين، حتى ملاحظة نضج اللحم، الذي يُختبر بالشوكة. حين تدخل الشوكة في اللحم بسهولة، فهذا يعني أنّه طريّ جدًّا، وأن المرق سميك وكثيف، ولا بدّ أن تتكوّن طبقة من الدسم البرتقالي المائل للأحمر على السطح. ولكن، قد يحتاج الطاهي لإضافة المزيد من الماء وتقليص الحرارة إن جفّت المكوّنات كثيرًا، وعلى النقيض قد يكون عليك تركه المكوّنات لتغلي بشدّة بدون وضع غطاء القدر.

3. يُضاف الكراث والزنجبيل والثوم (الصحيح والمفروم) والفول السوداني (في حال استخدامه) إلى قدر طهي اللحم، مع التقليب. ثمّ، يُرجع اللحم والكاري مرّة أخرى إلى القدر، ليغليا برفق، وذلك لعشرين إلى ثلاثين دقيقة، مع الحرص على أن تطرى المكوّنات حين تدخل الشوكة فيها بسهولة، ولكن مع الإبقاء عليها كاملة.

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4. يُضبط مذاق الكاري، عبر التتبيل بسكر النخيل ومعجون التمر الهندي والملح وصلصة السمك، على أن يكون المذاق المتكوّن لاذعًا وحلوًا والحساء غنيًّا مركّبًا.

5. طريقة التقديم: يُقدّم لحم البقر بالكاري مع أرز الياسمين التايلندي المطهي على البخار أو الأرز الدبق، ويضاف إليه المزيد من الزنجبيل الطازج والفول السوداني المحمّص (اختياري).

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