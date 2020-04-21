تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج بالكريما والخضار

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- المعكرونة : عبوة (مسلوقة و مصفاة / النوع المفضل لديك)

- صدر الدجاج : 2 صدر (مقطع شرائح رفيعة)

- بهارات : ملعقتان صغيرتان (بهارات ديجون)

- الزبدة : ملعقتان كبيرتان

- الفلفل الأخضر : 1 حبة (مفروم)

- الفلفل الأحمر : 1 حبة (مفروم)

- الفطر : 4 حبات (طازج مفروم شرائح)

- البصل الأخضر : عود (مفروم)

- كريمة الطبخ : كوب ونصف (سائلة للطهي)

- ريحان ناشف : ربع ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- بودرة الثوم : ربع ملعقة صغيرة

- جبنة بارميزان : ملعقتان كبيرتان (مبشورة) الطريقة: 1. تبلي الدجاج ببهارات الكاجون جيداً. 2. ضعي الدجاج في قدر على نار متوسطة وقلبيه مع الزبدة حتى ينشف ماؤه لمدة 7 دقائق. 3. أضيفي الفلفل الأخضر والفلفل الأحمر والفطر والبصل الأخضر وقلبي لمدة 3 دقائق. Advertisements 4. خففي النار ثم أضيفي الكريما وتبلي بالملح والفلفل وبودرة الثوم والريحان المجفف واتركيه على النار حتى يغلي لمدة 7 دقائق. 5. ضعي المكرونة المسلوقة في طبق التقديم ووزعي الدجاج مع الكريمة والخضار فوقها وانثري الجبن البارميزان فوقه وقدميه ساخناً. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلمون بالبهارات الهندية تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تندر الدجاج بالثوم والعسل

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