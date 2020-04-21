القاهرة - لايف ستايل المقادير

- صدر الدجاج : 2 صدر (مقطع مكعبات صغيرة)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة ونصف

- بودرة الكاري : ملعقتان كبيرتان

- البصل : 1 حبة (صغير الحجم / مفروم شرائح رفيعة)

- الثوم : فصّان (مهروس)

- حليب جوز الهند : علبة

- طماطم : علبة (مهروسة)

- عصير طماطم : كوب

- سكر : ملعقتان كبيرتان الطريقة: 1. تبلي الدجاج بالملح والفلفل. 2. سخني الزيت في قدر على النار و أضيفي بودرة الكاري وحمصيه قليلا على نار متوسطة أضيفي البصل والثوم وقلبي لمدة دقيقة. 3. أضيفي الدجاج وحركي حتى تتمازج المكونات وينشف ماء الدجاج ثم خففي النار واتركيه لمدة 10 دقائق حتى ينضج الدجاج. 4. أضيفي حليب جوز الهند والبندورة المهروسة وعصير البندورة والسكر وحركي. Advertisements 5. غطي القدر وخففي النار و اتركيه لمدة 40 دقيقة تقريبا حتى ينضج و تتسبك الصلصة. 6. قدميه ساخنا إلى جانب الأرز الأبيض المفلفل. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ساندويش الجبن مع الطماطم والسبانخ تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مكرونة بولينيز بالدجاج

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الدجاج بالكاري وجوز الهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.