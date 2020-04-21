انت الان تتابع موضوع معلومات عن دواء كلورهيكسدين والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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يُستخدم دواء كلورهيكسيدين بين زيارات طبيب الأسنان لعلاج التهاب اللثة و علاج أمراض الجلد و الفم، حيث يساعد على تقليل الالتهاب وتورم اللثة، كما يعمل على الحد من نزيف اللثة الذي ينتج عن البكتيريا التي تنمو في اللثة المُبطنة للفم، والتي تتشكل على أسنانك وبين أسنان الفرشاة، و يوجد في العديد من معاجين الأسنان والبخاخات وغسول الفم.

بصفة عامة هناك نوعان من الغسول السني ، غسول يحتوي على مادة كلورهيكسدين، وآخر لا يحتوي على هذه المادة ، وعندما تحتوي المضمضة على كلورهيكسدين عندها يجب استشارة الطبيب قبل استعمالها لأنها مفيدة للثة، لكنها تؤدي إلى تصبغ السن وتستخدم في حالات معينة فقط، كما أن المضمضات التي لا تحتوي على مادة كلورهيكسيدن يمكن استعمالها بشكل يومي وعادي ، وليس لها أية أضرار تذكر.

ما هو دواء كلورهيكسدين

ظهر الكلورهيكسيدين للمرة الأولى في مختبرات بريطانيا سنة 1940، دواء كلورهكسيدين هو مادة مطهّرة موضعية و مضادة للبكتيريا تعمل ضد العديد من الجراثيم والفطريات ، و كل المستحضرات التي تحتوي على الكلورهِكسيدين لا تحتاج إلى وصفة طبية، و من مميزات الدواء انه يقوم بتدمير البكتيريا و الفطريات خاصة المُبْيَضَّة البيضاء، مما يمنع التهاب اللثة من الحدوث، ولا يزال تنظيف الأسنان بالفرشاة وخيط الأسنان ضروريًا ومهمًا ، ولا يُصرف هذا الدواء إلا بتعليمات الطبيب المُعالج الخاص بك، وتتوفر جرعات كلورهيكسيدين في صورة سائل ومحلول. [1]

غالبًا ما يرتبط هذا العنصر النشط بمواد أخرى مثل كلوريد البنزالكونيوم (لتنظيف الجروح السطحية)، وكربونات الكالسيوم الذي يعالج مشاكل الفم، وكلوروبوتانول الخاص بالعناية بالفم والأسنان بعد الجراحة، و الكلوروكريسول الخاص بالتطهير ، و الليدوكائين (التخدير السطحي)، والإيثانول (التعقيم في الجراحة)، كما أنه يستخدم مع فينيليفرين على شكل قطرات العين للتحكم في احتقان الملتحمة.

تحذيرات استعمال دواء كلورهيكسدين

يأتي هذ الدواء مع نشرة داخلية تحتوي على كل المعلومات، لذلك اقرأ النشرة الداخيلة بعناية، و لا يجب استعماله إذا كان لديك حساسية من الكلورهيكسيدين أو أي من المكونات الأخرى لهذا الدواء ، و لا يجب أن تضع الدواء في العينين والأذنين و الأنف و الحلق، وخاصة الأعضاء التناسلية.

لأن دواء كلورهيكسيدين قد يتسبب في تهيج الجلد، فإن استخدام هذا الدواء لدى الأطفال أقل من عمر شهرين لا ينصح به نهائيا، كما أظهرت الدراسات على الحيوانات وجود تأثير سلبي ولا توجد دراسات كافية على الحمل البشري لكن مع ذلك لا ينصح باستخدامه من الحامل و المرضعة بأي شكل من الأشكال ، لان هذا الدواء يمر خلال حليب الثدي، ولذلك لا يُنصح باستخدامه أثناء الرضاعة الطبيعية، لأنه من المحتمل أن يُشكل خطورة على الرضيع. [1]

إذا كنت تتناول أي دواء آخر سواء كان بوصفة طبية أو غير ذلك فيجب استشارة طبيبك قبل استعمال دواء كلورهيكسدين ، أيضا الأشخاص الذين يعانون من جروح الجلد العميقة أو المفتوحة فاستخدام هذا الدواء ممنوع بالنسبة لهم.

كما بالنسبة لحشوات الأسنان الأمامية دواء كلورهيكسيدين قد يسبب تلطيخها، و يمكن أن تحتاج لاستبدال الحشوة ، لذلك لا ينصح باستخدامه في هذه الحالة، كما لا يجب استعمال الدواء في حالة خلع الأسنان لتجنب نزيف الجرح.

الآثار الجانبية لدواء كلورهيكسدين

من غير المرجح ظهور تأثيرات داخلية لأنه دواء للاستعمال الخارجي فقط ، لكن هناك بعض التأثيرات الجانبية للدواء التي تظهر على البعض مثل علامات الحساسية (احتقان الأنف، أو ضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس، أو الطفح الجلدي، أو الحكة، أو تورم الوجه ، كما قد يسبب الأكزيما التحسسية، و يتلف الجلد أو الأغشية المخاطية ، أو يسبب تقرحات في الأطراف السفلية في بعض الحالات النادرة.

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كما قد يسبب الدواء بعض الأعراض الأخرى مثل تغيير في الذوق و زيادة في الجير على الأسنان، و تلطيخ الأسنان أو حشوات الأسنان و تقشير الأغشية المبطنة للفم، ويسبب تهيج الفم واللسان و جفافه و التهاب الغدد اللعابية، و تورم الغدد على جانب الوجه أو الرقبة، وقد يحدث تورم في الوجه ، أو اليدين، أو القدمين، و حروق وحكة و احمرار أو أي علامات أخرى لتهيج الجلد كما يحدث مع البعض صعوبة في التنفس.

هناك آثار جانبية أخرى غير المذكورة أعلاه قد تحدث أيضا مع بعض المرضى، و إذا لاحظت أي آثار غير مرغوب فيها، أخبر طبيبك على الفور.

كيفية استخدام دواء كلورهيكسدين

يجب غسل الفم مرتين في اليوم، في الصباح والمساء بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة و استخدام خيط الأسنان ، اشطف فمك جيدا بالماء بعد استخدام معجون الأسنان وقبل استخدام غسول الفم ، كما لا يجب أن تأكل أو تشرب لعدة ساعات بعد استخدام غسول الفم لكي يكون الدواء فعالا، تمضمض بدواء كلورهيكسيدين في فمك لمدة 30 ثانية ، ثم أبصقه، و لا تخلط الدواء بالماء قبل استخدامه، و لا تبتلع الدواء.

بالنسبة للبالغين، يجب استخدام 15 ملليلتر لغسيل الفم بالماء الفاتر لمدة 30 ثانية مرتين في اليوم، و يجب عليك استعمال حقنة أو كوب قياس لقياس الكمية المناسبة من الدواء.

بالنسبة للأطفال حتى سن 18 سنة، فيجب أن يتم تحديد الاستخدام والجرعة من قبل طبيب الأسنان ، كما يخزن الدواء بعيدا عن الحرارة والضوء والرطوبة، و عن متناول الأطفال و لا يحفظ في الحمام.

يمكن أن تلعب عوامل عديدة دورًا في تحديد الجرعة التي يحتاجها الشخص وزنه وحالته الصحية وتناول أدوية أخرى ، إذا أوصى طبيبك بجرعة أخرى غير تلك التي ذكرناها هنا ، فلا تغير طريقة استخدامك للدواء دون استشارته أولاً ، فمن المهم استخدام هذا الدواء حسب توجيهات الطبيب.

لا تزيد جرعة الدواء ، و لا تستخدمه عدة مرات، أو لفترة أطول مما قرر الطبيب ، لان القيام بذلك قد يسبب تهيج الجلد ، وفي حالة نسيت جرعة من الدواء، يجب تخطي الجرعة الفائتة والرجوع إلى جدول الجرعات، لا يجب مضاعفة الجرعات حتى لا يكون هناك أثار جانبية. [2]

نصائح لاستخدام دواء كلورهيكسدين

يجب استخدام دواء كلورهيكسيدين الموضعي على الجلد فقط ، لا تبتلعه، ولا تضعه في عينيك ، أو أذنيك ، أو في فمك، أو في أنفك ، و لا تستخدمه على منطقة الأعضاء التناسلية أو منطقة الشرج ، كما قد يكون للكلورهيكسيدين طعم مر، لا تشطف فمك بالماء مباشرة بعد استخدام دواء كلورهيكسيدين ، لأن القيام بذلك سيزيد من طعم المرارة وأيضا الشطف قد يقلل من فعالية الدواء و تأثيره.

يجب أن تتحدث مع طبيبك إذا تعرضت للمشاكل الجلدية بعد استخدام دواء كلورهيكسيدين ، و تهيج جلدك بشكل مستمر، و لاحظت أعراض مثل احمرار، أو تورم و حكة ، أو حرق في منطقة استخدام هذا الدواء.

لا تتخلص من الأدوية في مياه الصرف الصحي، (على سبيل المثال ليس في الحوض أو في المرحاض) ، أو مع النفايات المنزلية، اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية غير المستخدمة أو منتهية الصلاحية.