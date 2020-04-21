انت الان تتابع موضوع معلومات عن كريم كيوتيفيت – Cutivate والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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كريم كيوتيفيت Cutivate اسمه العلمي هو بروبيونات فلوتيكازون ، يحتوي هذا الدواء على بروبيونات فلوتيكاسون ، كورتيكوستيرويد مفلور اصطناعي ، وهو مخصص للاستعمال الموضعي.دواء كيوتيفيت CUTIVATE مرخص من المنظمة العالمية للغذاء و الدواء FDA ، ويكون إما على شكل كريما موضعية أو محلول موضعي.

ينتمي هذا الكريم إلى فئة الأدوية التي تسمى الكورتيكوستيرويدات. يتم استخدامه لتقليل الاحمرار والحكة والتورم الذي يصاحب الأمراض الجلدية مثل الأكزيما والصدفية أو التهاب الجلد الناتج عن التحسس او امراض اخرى متعلقة بالجلد و ذلك وفق وصفة الطبيب المعالج .[1]

استعمال كيوتيفيت – Cutivate

يتم تطبيق هذا الدواء عادة مرة أو مرتين في اليوم أو حسب توجيهات الطبيب. حيث توضع كمية كافية من الدواء لتغطية المنطقة المصابة بالكامل بطبقة رقيقة من كيوتيفيت مع التدليك الخفيف حتى يتم امتصاص الدواء من طرف الجلد .

جرعة كيوتيفيت – Cutivate

من المهم استخدام هذا الدواء حسب توجيهات الطبيب بحيث توجد عدة عوامل تسمح في تحديد الجرعات الموصى به للمريض على سبيل المثال وزنه و حالته الصحية . إذا نسيت جرعة ما، فقم بتطبيق الدواء بمجرد ملاحظته واستئناف العلاج في أقرب وقت ممكن.

إذا كان الوقت قد حان للجرعة التالية تقريبًا ، فتجاوز الجرعة الفائتة واستأنف جدول الجرعات المعتاد. لا تستخدم جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة الفائتة. إذا لم تكن متأكدًا مما يجب فعله بعد فقدان الجرعة ، فاطلب المشورة من طبيبك أو الصيدلي.

تخزين كيوتيفيت – Cutivate

يجب حفظ هذا الدواء في درجة حرارة الغرفة وأيضا حفظه بعيدًا عن متناول الأطفال.أخبر طبيبك عن كل شيء تتناوله ، سواء كان ذلك بوصفة طبية أو الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية والعلاجات العشبية التي تعتمد على الطب البديل .

احتياطات استخدام كيوتيفيت – Cutivate

تذكر أن تذكر أي مكملات غذائية تتناولها. إذا كنت تستخدم الكافيين أو الكحوليات أو النيكوتين أو العقاقير المحظورة ، يجب أن تخبر الطبيب الخاص بك لأن هذه المواد يمكن أن تؤثر على عمل العديد من الأدوية ليس فقط كيوتيفيت .

في هذه الحالة، قد يطلب الطبيب المعالج التوقف عن تناول أي من الأدوية و استبدال أحد الأدوية بأخرى، تغيير الطريقة التي يتناول بها المريض أحد الأدوية أو كليهما لا تغير أي شيء على الإطلاق.لا يتوقف تأثير دواء على الآخر دائمًا عند تناولهما معا . يجب مراجعة الطبيب إذا وجدت أحد أعراض التفاعل الدوائي.[3]

دواعي استعمال كيوتيفيت – Cutivate

يستعمل كيوتيفيت في العديد من الأمراض الجلدية و نذكر منها :

كريم كيوتيفيت للاكزيما

يطلق اسم الأكزيما على مجموعة من الحالات التي تسبب احمرار الجلد مصاحبة معها حكة والتهابات تتفاوت حدتها . كما توجد العديد من أنواع مرض اكزيما ومنها : التهاب الجلد التحسسي ، التهاب الجلد التماسي ، الأكزيما الخميرية ، الأكزيما الدموية ، التهاب الجلد الذهني والتهاب الجلد الراكد .

كما لوحظ أن الفئة التي تصاب غالبا بهذا المرض البالغين أم بالنسبة للأطفال فهناك حالات نادرة أو شبه منعدمة .الأكزيما ليست معدية حيث لا يمكن أن تصاب بها عند ملامسة المريض أو ملامسة أغراضه .

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في حين أن السبب الدقيق للأكزيما غير معروف ، وصل الباحثون أن الأشخاص الذين يصابون بالإكزيما تكون لديهم مجموعة من الأسباب الجينية والمحفزات البيئية.

كما يفسر العلماء أن عندما “يتسبب” مهيج أو مثير للحساسية في تشغيل جهاز المناعة ، لا تتصرف خلايا الجلد كما يجب مما يسبب بعد ذلك اندلاع الإكزيما. بهذا يعتبر مرهم كيوتيفيت من الأدوية المهدئة والمعالجة لمرض أكزيما و تظهر التأثيرات الإيجابية لهذا الدواء في غضون عدة أسابيع فقط .

كريم كيوتيفيت لحب الشباب

حب الشباب هو مرض يرتبط ببصيلات الشعر في الوجه و الصدر و أيضا الظهر و يؤثر تقريبا على جميع المراهقين بسبب التأثيرات الناتجة عن تغير هرمونات الجسم في هذه المرحلة الحساسة من العمر وهو لا ينتج عن الإصابة بالبكتيريا كما يظن البعض إنما تساهم هذه الأخيرة في تطوره يعتبر الرجال أكثر عرضة من النساء لهذا المرض ويختلف شكل هذا المرض حيث يكون على شكل رؤوس سوداء أو على شكل بثور ملتهبة .

حيث تظهر الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء على الجلد . بينما البثور تكون عبارة عن نتوءات تحتوي على صديد وأحيانا الخراج مثل البثور العميقة والدمامل التي تميز حب الشباب الكيسي. لذلك يعتبر دواء كيوتيفيت العلاج المناسب لهذا المرض ولكن يجب استشارة الطبيب أولا .

الآثار الجانبية لكريم كيوتيفيت – Cutivate

يمكن أن تسبب العديد من الأدوية آثارًا جانبية غير مرغوب فيها. ويعتبر التأثير الجانبي للدواء بمثابة رد فعل سلبي له عند تناوله بجرعات عادية.

و تختلف هذه الأعراض في حدتها و مدة ظهورها حيث يمكن أن تكون خفيفة أو شديدة و ذلك بشكل مؤقت و أحيانا تدوم لوقت أطول.

لا يعاني كل من يتناول هذا الدواء من الآثار الجانبية المذكورة أدناه. لذلك يجب على المريض الاطلاع على الآثار الجانبية لهذا الدواء و ذلك باستشارة الطبيب المعالج قبل الشروع في تناوله.[3]

أبلغ ما لا يقل عن 1 في المائة من الأشخاص الذين يتناولون هذا الدواء عن الآثار الجانبية التالية. يمكن معالجة معظم هذه الآثار الجانبية أو يمكن أن تختفي من تلقاء نفسها في غضون عدة أيام .

ولكن إذا استمرت في الزهور و أصبحت مزعجة و تفاقمت الحالة فيجب استشارة الصيدلي أو الطبيب المعالج لتقديم المساعدة ومن بين الآثار المزعجة و التي تستدعي المشورة الفورية هي:

جلد جاف

حكة في الجلد ،

خدر في الأصابع.

لكن توجد بعض الأعراض التي تعتبر خطيرة و تستلزم العلاج فورا وإلا تتفاقم الحالة و يصبح الوضع أسوأ ومن بين هذه الأعراض نجد:

الرؤوس السوداء والارتفاعات الملتهبة الصغيرة والبثور التي تحتوي على صديد تظهر على الوجه وأعلى الظهر والصدر

إحساس حارق

زيادة في حجم الأوعية الدموية السطحية ؛

التهاب بصيلات الشعر.

تصبغات مناطق غير منتظمة من الجلد مع ظهور شرائط أو خطوط أو خطوط ؛

نقص تصبغ الجلد.

احمرار حول الفم .

. حكة شديدة أو تورم أو جفاف؛

تهيج الجلد

ترقق الجلد.

ظهور الحويصلات والبثور والقشور الصفراء على الجلد (القوباء).

كما يجب التوقف فورا عن تناول الدواء عند ظهور أعراض رد فعل تحسسي شديد مثل صعوبة التنفس وضيق في الصدر وتورم في الوجه أو تورم في الحلق أو نتوءات أو طفح جلدي.

قد يعاني بعض الأشخاص آثار جانبية غير مرغوب فيها غير تلك المذكورة لذلك يجب على أي شخص تعاطي هذا الدواء و ظهرت عليه أعراض مختلفة و مقلقة الاتصال فورا بالصيدلي أو الطبيب المعالج.

بدائل كريم كيوتيفيت – Cutivate

البديل الأول يحمل اسم Triamcinolone topical يوصف أيضا لعلاج الأكزيما و والتهاب الجلد والقرحة القلاعية والحزاز المسطح والصدفية والتهاب الفم. يمكن أيضًا استخدام التريامسينولون الموضعي لأغراض غير مدرجة في دليل هذا الدواء وفق وصفة طبية موصى بها من الطبيب المعالج .

يوصف أيضا لعلاج الأكزيما و والتهاب الجلد والقرحة القلاعية والحزاز المسطح والصدفية والتهاب الفم. يمكن أيضًا استخدام التريامسينولون الموضعي لأغراض غير مدرجة في دليل هذا الدواء وفق وصفة طبية موصى بها من الطبيب المعالج . أما البديل الثاني فيحمل اسم Clobetasol topical وهو أيضا يوصف في حالة التهاب الجلد التحسسي ، التهاب الجلد ، الأكزيما ، الاضطرابات الجلدية ، الحزاز المسطح ، الحزاز المتصلب ، الصدفية.كما يمكن وصفه أيضًا خارج الدليل المصاحب له عن الحكة الشرجية ، ورم الغدد اللمفاوية الجلدي ، وداء نيكروبيوسيس ليبويديكا ، وداء الورم الليفي ألأخمصي ، والتهاب الجلد الذهني.