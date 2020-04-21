ايهما افضل ديبوفيت ام ليفابيون

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الفيتامينات هي الوسيلة التي يحصل بها الجسم على العناصر الغذائية التي يحتاجها ، مما يضمن أداء أجهزته المختلفة لعمليات حيوية مختلفة ، مصدرها الرئيسي هو الغذاء ، لذلك يمكن الحصول عليها من مصادر غذائية مختلفة ، سواء كانت فواكه أو خضروات أو لحوم ، أو مصادر أخرى خارجية مثل الحقن والكبسولات التي تحتوي على هذا النوع من الفيتامينات والمعادن لأنه مهم لأداء الجسم ليعمل بشكل صحيح ومن أشهر أمثلة هذه الأدوية كلا من الديبوفيت و ليفابيون .

حقن ديبوفيت فيتامين ب 12

Depovit هو أحد المستحضرات الصيدلانية الأكثر شعبية التي تحتوي على فيتامين B12 ، هذا الفيتامين له العديد من الاستخدامات والعديد من الفوائد داخل جسم الإنسان ، ما يجب أن يحافظ عليه الجسم هو نسبة معروفة ولازم وجودها بالجسم من هذا الفيتامين حتى لا يتعرض الشخص للعديد من الأضرار والمضاعفات الناتجة عن نقص هذا الفيتامين المهم لجسم الإنسان ، تحتوي حقن Depovit B12 على المادة الفعالة hydroxocobalamin ، وهذا العنصر النشط هو شكل طبيعي آمن من فيتامين B12 .

دواعي استخدام حقن Depovit B12

حقن ديبوفيت تحتوي على هيدروكسوكوبالامين ، يحتوي على فيتامين ب 12 ، وبالتالي يتم أخذ الحقن للقضاء على نقص الجسم من فيتامين ب 12 ، المهم جدا لاكتمال الوظائف الحيوية لجسم الإنسان ، ومنع أي من المضاعفات والأمراض الخطيرة التي يواجهها الجسم نتيجة لنقص هذا النوع من الفيتامين .

يستخدم حقن Depovit B12 في حالات فقر الدم الناجم عن نقص فيتامين B12 ، كتعويض خارجي للفيتامينات لعلاج فقر الدم ، وتجدر الإشارة إلى أن فقر الدم له أشكال متعددة يتم تحديدها بعد الفحوصات الطبية والتحليلات اللازمة مع الأعراض الميكانيكية من قبل المتخصص طبيب .

يتم استخدام حقن Depovit B12 بعد إجراء المريض لعملية استئصال المعدة يتم أخذ الحقن للتعويض عن نقص الفيتامينات حيث تحتوي المعدة على منطقة خاصة تتكون من المحفز الذي يدخل في تكوين وتكوين فيتامين B12 لأن نقصه يؤثر على عملية التكوين بحيث يكون الجسم ناقصًا في هذا الفيتامين .

تُستخدم حقن Depovit B12 في حالات التهابات الأعصاب ، وخاصة في مرضى السكر الذين يعانون باستمرار من تلف الأعصاب والالتهابات الشديدة ، مما يمثل مصدرًا دائمًا للشكوى لديهم حيث يشعر المريض بخدر شديد وخدر في أطراف اليدين والساقين مع شعور من الشعور بالوخز ، وينخفض ​​الشعور بهذه الأعراض مع تعويض نقص فيتامين ب 12 الذي يعالج التهابات الأعصاب وتلفها .

يستخدم Depovit B12 injection في حالات التهاب وتلف العصب البصري ، وهو مصدر خطير مع إهمال علاجه مما يؤدي إلى فقدان الرؤية ، خاصة في حالات مرض السكري أو نتيجة الإفراز المفرط لهرمونات الغدة الدرقية أو بعض الأورام الخبيثة .

يتم في بعض الأحيان وصف حقن ديبوفيت من قبل 12 طبيب جلدية وعيادات التجميل والعناية بصحة الشعر والحفاظ على قوته ، خاصة إذا كان تساقط الشعر نتيجة لفقر الدم .

الأثار الجانبية لحقن ديبوفيت

نادرًا ما يسبب آثارًا جانبية ضارة لمستخدميه ، ولكن في النهاية هو مستحضر صيدلاني ينطبق على ما ينطبق على أي دواء آخر ، ولكن قد تواجه بعض الآثار الجانبية أو حتى الحساسية بعد تناول هذه الحقن ، ومن بين هذه الآثار التي نادرًا ما تظهر على مستخدمي حقن Depovit .

طفح جلدي . الخدش والحكة في أجزاء مختلفة من الجسم ، وغالبًا ما تكون هذه الأعراض بداية حساسية ولابد من استشارة الطبيب . الشعور بالرغبة في الغثيان والقيء . الدوخة والدوار . ألم شديد في بالرأس في المنطقة الأمامية .

موانع استخدام دواء Depovit

يتم تجنب هذا الدواء إذا كان لديك حساسية من مكونات الحقنة .

يحظر حقن Depovit لحديثي الولادة .

إنه خطير للأطفال دون سن 13 عامًا .

يحظر تناول هذه الحقن إذا شربت أي كحول .

يجب فحص الدم كل 3 أشهر .

يحظر تناوله أثناء الحمل أو عند الرضاعة الطبيعية ، لأنه سيكون له آثار سلبية على الرضيع . [1]

دواء ليفابيون

يستخدم هذا الدواء لعلاج التهاب الأعصاب ، وهو موصوف من قبل الطبيب المعالج لذلك هذا بالإضافة إلى الدور البارز والفعال لتلك الحقن في علاج حالات فقر الدم الحاد ، نظرًا لأن تأثيره أبطأ بكثير من تأثير الحقن ، لذلك هناك بعض الحالات التي يجب معالجتها عن طريق أخذ الحقن ، مما يسرع عملية الشفاء ، الدواء على شكل مادة وهذا عبء بالإضافة إلى مادة البانثينول التي هي فعالة للغاية وتساهم في شفاء الكسور والجروح أيضًا .

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استخدامات دواء ليفابيون

يستخدم Livabion لعلاج التهاب الأعصاب الحاد . يستخدم حقن Levapion لتقوية الشبكة العصبية الموجودة في جسم الإنسان بشكل عام . يمكن للمريض تناول ليفابيون لعلاج فقر الدم . يمكن تناول حقن Levapion كعلاج لنقص الفيتامينات ، خاصة عند كبار السن . تساعد حقن Levapion في علاج الجروح وشفائها فهي تحتوي على مضادات الأكسدة . يساعد الدواء في السيطرة على رعشة الجسم . يعمل الدواء على تخليص الكبد من السموم التي قد تكون موجودة فيه . لأن الحقن يحتوي على فيتامين ب 12 ، فإنه يعمل على توفير الخصم في حالة ما إذا كان يعاني من نقص . يمكن استخدام حقن Levabion لإنشاء خلايا كبد جديدة واستبدال الخلايا التالفة . يساعد تناول حقن Levapion على تخليص المرأة الحامل من الأعراض المرتبطة بحملها ، مثل القيء والغثيان . يستخدم الدواء لعلاج مرض الروماتيزم . يتم استخدام الحقن لعلاج الألم الشديد في العمود الفقري . يستخدم الدواء لعلاج أمراض الكبد الحادة مصحوبة بالألم . يساهم Levapion بشكل كبير في علاج آلام المفاصل والعضلات .

الآثار الجانبية لحقن ليفابيون

بعض الآثار الجانبية التي يمكن أن تظهر على المريض خلال فترة العلاج ، وعندما يظهر هذا يجب عليك استشارة الطبيب على الفور حتى يتم اتخاذ الإجراء اللازم ، ومن خلال ما يلي سنتعلم حول أهم الآثار الجانبية لأخذ حقن Levapion :

يمكن أن يكون التأثير الجانبي الوحيد لأخذ حقن Levapion هو حساسية المريض لأي من مكونات الدواء ، لأن هذا يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة .

موانع استخدام دواء Levabion

لا يسمح للأطفال بتناول الدواء .

لا يجوز تناول الدواء لمرضى الحساسية من أحد مكونات الدواء .

لا يجوز تناول الدواء أثناء الحمل أو الرضاعة إلا بإشراف الطبيب . [2]

ايهما افضل ديبوفيت ام ليفابيون

هناك فرق بينهما حيث لا يحتوي Depovit على مواد حافظة ، مما يجعله الأفضل من حيث الاستخدام للنساء الحوامل والمرضعات ويمكن أن نناقش أفضلية استخدام أيا منهما في الأتي :

يستخدم Levapion لعلاج الحالات العصبية التنكسية ، وخاصة تلك المرتبطة بمرضى السكري ، وكذلك لعلاج الأعراض الناجمة عن نقص الفيتامينات B12 و B6 ، وحمض الفوليك ، وفقر الدم ، وعلاج التهاب الأعصاب الطرفية ، كما أنه يساعد على بناء خلايا الكبد وتخلص الكبد من المواد الضارة .

حقن Depotite B12 أحد المصادر الهامة لفيتامين B12 ويمنع فقر الدم وتحسين وظائف الأعصاب ويمكن استخددامها بشكل آمن مع العديد من الحالات .

في النهاية يكون القادر على تحديد أيهما أفضل هو الطبيب المختص .