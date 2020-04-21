تقرير يرصد كيفية استعادة صحة أظافرك الطبيعية بعد استخدام "الأكريليك"

القاهرة – لايف ستايل
أوردت مجلة "إن ستايل" أن الاستخدام المتكرر للأظافر الاصطناعية كالأظافر الأكريليك يترك آثاراً سلبية على الأظافر الطبيعية، حيث تصبح صفيحة الظفر نحيفة وتتقصف سريعاً، فضلاً عن الشعور بالألم.
وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن الأظافر الطبيعية تحتاج إلى عناية خاصة لاستعادة صحتها وجمالها الطبيعي، حيث ينبغي في البداية تقصيرها لتجنب تعرضها للتقصف، ثم العناية بها بواسطة حمام للأظافر باستخدام أحد الزيوت الغنية بالمواد الترطيب مثل زيت الأرغان أو زيت اللوز.
كما تلعب التغذية السليمة دورا مهما في استعادة صحة الأظافر، حيث ينبغي تناول الأغذية الغنية بفيتامين B7 المعروف باسم "البيوتين" أو فيتامين"H" مثل البيض واللوز والأفوكادو والبطاطا الحلوة. ويساعد هذا الفيتامين على نمو الأظافر ويعمل على تقوية بنيتها.
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