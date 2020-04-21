5 أطعمة تقوّي صحة الرئتين في مواجهة وباء "كورونا"

يهدد خطر الإصابة بفيروس كورونا الملايين حول العالم، وفي ظل عدم وجود علاج مؤّكد، والحاجة إلى مزيد من الوقت لعمل لقاح مضاد لا توجد سوى المناعة، وإجراءات الوقاية. ونظراً لأن مضاعفات كورونا تحدث عندما يهاجم الرئتين ويتمدد داخلهما، يُنصح بتناول الأطعمة التالي التي تحمي صحة الرئتين وتدعم وظائف التنفس:

* الجوز أكثر المكسرات تحتوي على دهون أوميغا3 التي تعتبر من أكثر المغذيات حماية للرئتين من الربو وأعراضه ومن التهابات الجهاز التنفسي بشكل عام. وتحتوي المكسرات الأخرى على هذه الدهون أيضاً.

* الفاصوليا بكل أنواعها: الخضراء، والبيضاء، وذات العين السوداء غنية بمضادات الأكسدة التي تدعم صحة الرئتين.

* التوت والعنب والفراولة (الفريز) من الفواكه التي تزوّد الجسم بمضادات الأكسدة التي تحمي الرئتين من الالتهابات.

* التفاح مصدر رائع لفيتامين "سي" والبيتاكروتين وفيتامين "إي" وهي توليفة من مضادات الأكسدة المفيدة للجهاز التنفسي.

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* البروكلي غني بالمضادات النباتية للالتهابات وفيتامين "سي"، ويعتبر من الأطعمة التي تحمي من الانسداد الرئوي.

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