القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لا يكاد يمر يوم منذ ظهور أزمة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19)، إلا وتتكشف فضيحة تلو الأخرى لنظام الدوحة، تؤكد فشله الأخلاقي والإنساني وازدواجيته وتناقضاته في التعامل مع مختلف القضايا، مسجلةً سقوطا أخلاقيا مدويا جديدا للنظام القطري.
"كورونا" يفضح قطر.. 4 سقطات أخلاقية لنظام الدوحة
4 فضائح رصدتها "العين الإخبارية" خلال الفترة القليلة الماضية، لم تتورع فيها الدوحة عن ارتكاب كل المحرمات، والمتاجرة بكل شيء حتى أرواح البشر، حيث لفّق نظام الدوحة التقارير الإعلامية للتقليل من قيمة المساعدات الإماراتية الإنسانية للصومال.
كما لم تتوانَ الدوحة عن تعريض حياة أرواح كثير من أهل البحرين للخطر، ونقلهم من إيران في رحلات تجارية غير آمنة صحيا، واستغلت الدوحة علاقتها بنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الحصول على استثناء لخطوطها من تعليق الرحلات الدولية.
وعلى الصعيد الداخلي، قامت الدوحة بتعريض أرواح مئات الآلاف من العمالة الوافدة لديها لخطر الإصابة بفيروس كورونا، نتيجة ضعف إجراءات حمايتهم وتدني ظروفهم المعيشية.
كانت هذه تفاصيل خبر قطر في زمن "كورونا".. 4 سقطات أخلاقية وإنسانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.